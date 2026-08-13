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Doplněk stravy účinkuje podobně jako injekce na hubnutí. Obsahuje mrtvé bakterie

Radek John

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Malá vědecká studie ověřila účinky přípravku, který má fungovat jako levnější alternativa léků na hubnutí. Výsledky vypadají slibně. Bude je ale potřeba ještě ověřit.

Zázračný lék semaglitid snižující hladinu cukru v krvi a chuť k jídlu mohou lékaři předepisovat skoro deset let. Pomohl už desítkám milionů pacientů. Napodobuje účinky hormonu GLP-1, který je lidskému tělu vlastní. U některých pacientů přesto vyvolává nevolnosti, průjmy a bolesti břicha. Navíc je poměrně drahý. Je také třeba ho brát až do konce života. V opačném případě se potíže vrátí. Podobně jsou na tom další léky fungující na stejném principu, ať už jsou povolené nebo ve fázi výzkumu.

Konzumenti doplňku stravy zhubli v průměru 2,6 kilogramu. Dobrovolníci z kontrolní skupiny naopak půl kila přibrali.

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Nejste spokojená s tím, jak vypadáte? Zapomeňte na půst! Vysněné postavy lze...

Malá vědecká studie ověřila účinky přípravku, který má fungovat jako levnější alternativa léků na hubnutí. Výsledky vypadají slibně. Bude je ale potřeba ještě ověřit.

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