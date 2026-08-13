Zázračný lék semaglitid snižující hladinu cukru v krvi a chuť k jídlu mohou lékaři předepisovat skoro deset let. Pomohl už desítkám milionů pacientů. Napodobuje účinky hormonu GLP-1, který je lidskému tělu vlastní. U některých pacientů přesto vyvolává nevolnosti, průjmy a bolesti břicha. Navíc je poměrně drahý. Je také třeba ho brát až do konce života. V opačném případě se potíže vrátí. Podobně jsou na tom další léky fungující na stejném principu, ať už jsou povolené nebo ve fázi výzkumu.
Konzumenti doplňku stravy zhubli v průměru 2,6 kilogramu. Dobrovolníci z kontrolní skupiny naopak půl kila přibrali.