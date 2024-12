Děti, které věří na Santu, zlobí stejně jako nevěřící. Prokázala to věda

Část 1/5

Každý ví, že skutečná podstata Vánoc není připomínka příchodu Mesiáše ani setkání s nejbližšími, natožpak klid, mír a odpočinek či rozjímání nad uplynulým rokem. Nejsou to ani další podobné „hippiesácké“ nesmysly. Vánoce jsou hlavně o dárcích. Děti si tuto hlubokou a univerzální pravdu obvykle uvědomují lépe než dospělí. Mnoho jich navíc věří na nějakou nadpřirozenou bytost, která dárky roznáší. V anglosaských zemích obstarává jejich doručování Santa Claus.

Podle tradice umí Otec Vánoc rozeznat hodné děti od zlobivých. Sepisuje si jejich seznam. Dokonce ho dvakrát kontroluje. A výsledku přizpůsobuje složení nadílky.

Děti, které na Santu věří, by měly logicky k této jeho schopnosti přihlížet. Dalo by se proto čekat, že budou okolo Vánoc hodnější než jejich nevěřící vrstevníci. Tento závěr samozřejmě nejspíš půjde do značné míry zobecnit i na další bytosti nosící dárky jinde ve světě, včetně českého Ježíška.