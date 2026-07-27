Patří k němu i jméno. V anglické transkripci zní Sak Tahn Waax. Znamená Liška s bílou náprsenkou. Jde o první známou identitu mayského matematika a astronoma. Jestli šlo i o autora nápisu, se neví. Liška s bílou náprsenkou mohl být i objevitel konkrétního výpočetního postupu. Zhotovitel nápisu mohl odkaz na něj připojit ke svým vlastním výpočtům podobně jako citaci. Dnešní vědci také uvádějí ve svých článcích údaje typu „(Einstein, 1905a)“.
První využití nuly je v mayském systému doložené okolo roku 36 našeho letopočtu. Zhruba ve čtvrtém století se stala plnohodnotným číslem.