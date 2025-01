Dokonalé zhojení srdce. Akvarijní rybky ukázaly cestu k regeneraci po infarktu

Fatálně poškozené orgány nahrazují lékaři transplantací. Vhodných dárců se však nedostává. Vědci proto zkoušejí využít orgány geneticky modifikovaných prasat nebo tkáně pěstované v laboratorních podmínkách. Příroda přitom ukazuje i jinou cestu. Mnoha živočichům ztracené tkáně a orgány bez problému regenerují. Některým obojživelníkům doroste ztracená končetina, rybám dorostou ploutve a plazům, jako jsou ještěrky, doroste odlomený ocásek.

Extremisty v regeneraci jsou drobní plži Elysia ornata, kteří při nákaze cizopasníky oddělí od hlavy nakažené tělo. Do týdne jim doroste srdce a do tří týdnů nové, zdravé tělo. Nebylo by špatné, kdybychom od těchto živočichů umění regenerace okoukali.