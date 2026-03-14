Rotace Země se v poslední době výrazněji zpomaluje, vědci viní změnu klimatu

V každodenním životě je zpomalování zemské rotace nepostřehnutelné: V současnosti se rotace prodlužuje o 1,33 milisekundy za století. Studie ale uvádí, že prodlužování dne by mohlo ovlivnit přesné měření času a vesmírnou navigaci, které vycházejí z rotace Země, uvádí se ve studii.
Změna klimatu zpomaluje rotaci Země, ale ne dost. Čeká se odečtení sekundy
Na školách se učí, že den trvá 24 hodin, protože se Země za tuto dobu otočí jednou kolem své osy. Doba rotace se však mění v důsledku gravitační síly Měsíce a geofyzikálních procesů v nitru Země, na jejím povrchu i v atmosféře.
Mostafa Kiani Shahvandi z Vídeňské univerzity a Benedikt Soja ze Spolkové vysoké technické školy (ETH) v Curychu už v předchozím výzkumu ukázali, že hladina moří stoupá v důsledku zrychleného tání ledu na pólech a na ledovcích, což následně zpomaluje rotaci Země. Lze to přirovnat ke krasobruslařce, která se při rozpažení otáčí pomaleji, vysvětluje Vídeňská univerzita.
Vědci následně chtěli zjistit, zda existovala už dříve období, kdy klima významně prodlužovalo délku dne. Za tímto účelem analyzovali chemické složení mořských fosilií jakožto indikátor hladiny moře. Z toho pak pomocí matematických modelů odvodili změny v délce dne.
Vědci zjistili, že rotace Země se za posledních 3,6 milionu let opakovaně měnila, ale pouze jednou - asi před dvěma miliony let - se zpomalila zhruba stejně jako mezi lety 2000 a 2020. Podle Soji lze současné prodlužování dne připsat hlavně lidským vlivům.
„To, co pozorujeme, je způsobeno změnou klimatu,“ řekl Soja agentuře DPA. Výpočty ukázaly, že rotace Země se v budoucnu v důsledku globálního oteplování ještě více přibrzdí.