Rotace Země se v poslední době výrazněji zpomaluje, vědci viní změnu klimatu

  18:02
Rotace planety Země se za uplynulé miliony let skoro nikdy nezpomalila tak, jako v posledních desetiletích. Vyplývá to ze studie vědců působících v Rakousku a Švýcarsku. Ti v tom vidí potvrzení, že změna klimatu ovlivňuje délku dne na naší planetě. Informuje o tom agentura DPA.
Země z vesmíru (ilustrační snímek) | foto: AP

V každodenním životě je zpomalování zemské rotace nepostřehnutelné: V současnosti se rotace prodlužuje o 1,33 milisekundy za století. Studie ale uvádí, že prodlužování dne by mohlo ovlivnit přesné měření času a vesmírnou navigaci, které vycházejí z rotace Země, uvádí se ve studii.

Změna klimatu zpomaluje rotaci Země, ale ne dost. Čeká se odečtení sekundy

Na školách se učí, že den trvá 24 hodin, protože se Země za tuto dobu otočí jednou kolem své osy. Doba rotace se však mění v důsledku gravitační síly Měsíce a geofyzikálních procesů v nitru Země, na jejím povrchu i v atmosféře.

Mostafa Kiani Shahvandi z Vídeňské univerzity a Benedikt Soja ze Spolkové vysoké technické školy (ETH) v Curychu už v předchozím výzkumu ukázali, že hladina moří stoupá v důsledku zrychleného tání ledu na pólech a na ledovcích, což následně zpomaluje rotaci Země. Lze to přirovnat ke krasobruslařce, která se při rozpažení otáčí pomaleji, vysvětluje Vídeňská univerzita.

Měnící se rotace zemského jádra vyčtená ze zemětřesení může měnit délku dnů

Vědci následně chtěli zjistit, zda existovala už dříve období, kdy klima významně prodlužovalo délku dne. Za tímto účelem analyzovali chemické složení mořských fosilií jakožto indikátor hladiny moře. Z toho pak pomocí matematických modelů odvodili změny v délce dne.

Vědci zjistili, že rotace Země se za posledních 3,6 milionu let opakovaně měnila, ale pouze jednou - asi před dvěma miliony let - se zpomalila zhruba stejně jako mezi lety 2000 a 2020. Podle Soji lze současné prodlužování dne připsat hlavně lidským vlivům.

Dnešek je jedním z nejkratších dnů na Zemi od začátku měření

„To, co pozorujeme, je způsobeno změnou klimatu,“ řekl Soja agentuře DPA. Výpočty ukázaly, že rotace Země se v budoucnu v důsledku globálního oteplování ještě více přibrzdí.

Čínští robotí tanečníci: technická revoluce, nebo jen dobře sestříhané video?

Nejčtenější

Lehký patrový motorák nedostal toaletu, ale to nebyl ten největší problém

Doppelstock-Schienenbus Baureihe 670

Když má motorový železniční vůz pouze dvě nápravy a přitom je patrový, není to zcela normální. A právě takový vznikl v devadesátých letech pro Německé dráhy, které ho značily řadou 670. O co více...

KVÍZ: Záludné otázky, které prověří vaše znalosti i schopnost nenechat se nachytat

ilustrační snímek

Vědomosti jsou jedna věc, ale někdy nestačí. Vyzkoušejte si náš kvíz s otázkami z různých oborů a se spoustou záludností.

Šéf Asusu zuří. Přelomový produkt Applu šokuje konkurenci

MacBook Neo

Tento týden byly zahájeny prodeje nového notebooku od společnosti Apple, který má šanci výrazně zamíchat trhem levnějších přenosných počítačů. Zatímco ty s Windows možná budou muset do dvou let tento...

Íránská fregata Dena šla ke dnu za pouhé tři minuty. Torpédo jí přerazilo kýl

Slavnostně vystrojená IRIS Dena

Fregata potopená torpédem odpáleném z ponorky. První vzdušné vítězství stíhačky F-35. Sestřel tří letounů F-15 spojenci. To jsou milníky nové války na Blízkém východě.

Převratný trojtrupý hypersonický letoun zatím létá jen na obrázcích

Jmenuje se SM-39 Razor a je to jedno z letadel, která navrhla společnost...

Jmenuje se SM-39 Razor a je to jedno z letadel, která navrhla společnost Stavatti Aerospace. Zaujme na první pohled tím, že se v podstatě skládá ze tří trupů. Má mít také slušné schopnosti, včetně...

Převratný trojtrupý hypersonický letoun zatím létá jen na obrázcích

Jmenuje se SM-39 Razor a je to jedno z letadel, která navrhla společnost...

Jmenuje se SM-39 Razor a je to jedno z letadel, která navrhla společnost Stavatti Aerospace. Zaujme na první pohled tím, že se v podstatě skládá ze tří trupů. Má mít také slušné schopnosti, včetně...

14. března 2026

Šéf Asusu zuří. Přelomový produkt Applu šokuje konkurenci

MacBook Neo

Tento týden byly zahájeny prodeje nového notebooku od společnosti Apple, který má šanci výrazně zamíchat trhem levnějších přenosných počítačů. Zatímco ty s Windows možná budou muset do dvou let tento...

13. března 2026  14:31

K Měsíci vyrazíme na apríla, hlásí NASA. Posádka odstartuje 1. dubna

Pohled na 98metrovou soustavu kosmické lodi Orion a rakety SLS při výjezdu z...

Několikrát odkládaná mise Artemis II dostala další termín, kdy by měla posádka vyrazit na cestu kolem Měsíce. I když se tak má stát 1. dubna, NASA to rozhodně nemyslí jako apríl. Otázkou zůstává, zda...

13. března 2026  11:18

Sonda zpomalila planetku o 11,7 mikrometru za sekundu. Srážce by zabránila

Snímek zachycující celý měsíc Dimorphos pořídila sonda DART ze vzdálenosti 68...

V roce 2022 provedla NASA experiment DART. Stejnojmenná sonda v něm zasáhla maličký měsíc Dimorphos. Obíhá kolem asteroidu Dydimos. Pokus měl ověřit, zda je možné dráhu kosmického tělesa ovlivnit....

13. března 2026  10:32,  aktualizováno  10:32

Jaké výkřiky dezinformátorů padají v souvislosti se zimní válkou

Finští vojáci po bitvě o Suomussalmi obhlíží sovětskou techniku na Raatské...

U příležitosti výročí konce zimní války uveďme na pravou míru některé dezinformace, které se v diskusích v souvislosti s tímto konfliktem občas, ale pravidelně objevují.

13. března 2026

WhatsApp přichází s aplikací pro malé děti. Ochranu nechá na rodičích

WhatsApp účet pro děti spravovaný rodičem

Ve středu společnost Meta rozšířila nabídku uživatelských účtů. Nově je mohou mít i děti do 13 let, ale s tím, že nad nimi budou mít kontrolu rodiče. Mělo by to zabránit největším excesům.

12. března 2026  12:09

Záchranář radí, jak si sestavit lékárničku nejen pro krizové situace

Lékárnička zhruba tak, jak ji popisuje příručka 72 hodin.

Lékárnička je bezesporu takovou součástí vybavení domácnosti, nad kterou lze jen těžko mávnout rukou s tím, že se mě to netýká. Jak tomu obyčejně bývá třeba v případě evakuačního zavazadla či...

12. března 2026

Anthropic proti vládě USA. Jak se AI firma rozhádala s Pentagonem

Premium
Ilustrační snímek

Firmy sídlící ve Spojených státech jsou na špičce vývoje generativní umělé inteligence. Jejich produkty využívají také státní orgány USA, a to i v řadě citlivých oblastí. A právě kvůli způsobu...

12. března 2026

Norové chtějí zvrátit enshittifikaci všeho. Mají mizivou šanci na úspěch

Komentář
Ilustrační snímek

Zdá se vám, že se digitální služby zhoršují? Máte pravdu. Stejný dojem má daleko víc lidí.

11. března 2026  10:02,  aktualizováno  10:02

KVÍZ: Záludné otázky, které prověří vaše znalosti i schopnost nenechat se nachytat

ilustrační snímek

Vědomosti jsou jedna věc, ale někdy nestačí. Vyzkoušejte si náš kvíz s otázkami z různých oborů a se spoustou záludností.

vydáno 11. března 2026

Íránská fregata Dena šla ke dnu za pouhé tři minuty. Torpédo jí přerazilo kýl

Slavnostně vystrojená IRIS Dena

Fregata potopená torpédem odpáleném z ponorky. První vzdušné vítězství stíhačky F-35. Sestřel tří letounů F-15 spojenci. To jsou milníky nové války na Blízkém východě.

10. března 2026

Polozapomenutý terč pro léčbu migrény může pomoci stovkám milionů pacientů

Premium
ilustrační snímek

Výzkum úporných bolestí hlavy se vrací o čtvrt století nazpět. Badatelé se začínají zajímat o signální molekulu, kterou už jednou studovali. Snahy o její léčebné využití však vedly do slepé uličky....

9. března 2026

