Idiopatická plicní fibróza patří k závažným, obtížně léčitelným onemocněním. Výraz „idiopatická“ znamená, že přesná příčina choroby není známa. Může ji vyvolat poškození plicní tkáně mnoha nepříznivými vlivy, od škodlivin až po infekce. K rozvoji nemoci mohou přispět i dědičné dispozice. Nejčastěji postihuje seniory ve věku 60 až 70 let. Vyvolá zjizvení a ztrátu pružnosti plic, což má za následek vážné obtíže při dýchání. K typickým příznakům patří kašel, dušnost, pocity slabosti.
Studie publikovaná ve vědeckém časopise Nature Biotechnology vzbudila velkou pozornost sdělovacích prostředků a hojně se o ní referovalo na sociálních sítích. Není divu. Hnutí „longevity“ si právě díky sociálním sítím získalo velkou popularitu.