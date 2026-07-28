Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Jeho název zní děsivě, a tak i vzniká. Pyrokumulonimbus se rodí z žáru a kouře

Autor:
  11:46
Přezdívá se mu ohnivý mrak, ale jeho oficiální název zní pyrokumulonimbus případně cumulonimbus flammagenitus. Může vzniknout tam, kde je opravdu intenzivní teplo, a signalizuje tak místa, kde jsou rozsáhlé požáry, sopečné erupce nebo proběhl atomový výbuch. Bohužel ho můžeme vidět i nyní, protože se objevuje u požárů, které sužují několik kontinentů.

Naposledy se o pyrokumulonimbu hovořilo v souvislosti s rozsáhlými požáry na jihozápadě Francie. Právě nad obzvláště divokými požáry v krajině mohou vznikat mraky podobné běžným kumulům. Pro zasahující hasiče je to varování, že budou čelit nevyzpytatelným a nebezpečným podmínkám. Podle mluvčího francouzských hasičů to bylo vůbec poprvé, co byl v této zemi zaznamenán.

V tomto případě vznikl, když lesní požár zahřál vzduch v přízemní vrstvě a způsobil tím jeho rychlý vzestup. Tento stoupající vzduch se ve výškách ochladil a vytvořil ohnivý mrak. Toto proudění vzduchu je turbulentní masa, která může generovat vlastní větry, které požáry ještě zhoršují.

Ohnivé peklo ve Francii. Gigantický armádní airbus shazuje 20 tun vody

Podle meteorologů mohou takové intenzivní požáry dosahovat teplot nad 800 °C a v podstatě tak vytvářejí vlastní meteorologické systémy.

„Horký kouř uvolněný z těchto požárů působí jako vzestupný proud tepla v atmosféře. Vzduch v tomto proudu je horký a má velkou vztlakovou sílu, takže rychle stoupá. Jak stoupá, ochlazuje se a rozšiřuje. Jakmile se dostatečně ochladí, vodní pára kondenzuje na popelu a nad proudem se vytvoří šedý nebo hnědý mrak. V této fázi se mrak nazývá pyrokumulus. Pokud je však k dispozici dostatek vodní páry a vzestupný proud zesílí, může se vyvinout v mrak typu pyrokumulonimbus,“ uvádí britská Královská meteorologická společnost.

3. srpna 2025

Upravuje si počasí podle sebe

Nejhorší je, že se může takový mrak chovat jako bouřkový a v podstatě si vytvářet vlastní počasí. Za určitých podmínek může způsobit prudké lokální deště, které pak vyvolají sestupný proud chladnějšího vzduchu.

A právě to může způsobovat další problémy. Tento proud chladnějšího vzduchu totiž může unášet žhavé uhlíky z ohně a zapalovat lokální požáry daleko od původního zdroje.

A to není vše. Jak jsme psali již dříve, v některých případech zmíněné pyrokumuly nebo pyrokumulonimby dosahují výšek kolem devíti kilometrů a létají z nich blesky. Ve světě již byly zaznamenány případy, kdy blesky z pyrokumulů zažehávaly nové požáry, jako například během zničující ohnivé bouře v Austrálii v roce 2009. Kromě požárů v krajině se tyto typy mraků mohou objevovat i při vulkanických erupcích.

Pyrokumuly a pyrokumulonimby jsou blízce podobné mrakům, v nichž vznikají tornáda. Proto nepřekvapí, že i v nich mohou vznikat mohutné vzdušné víry, které unášejí popel, kouř a často i plameny, čímž přispívají k dalšímu šíření požárů, a vzniknout tak může i ohnivé tornádo. Vzdušné víry se tvoří kvůli tomu, že se střetává intenzivní horko požárů se silnými větry.

Ohnivá tornáda jsou velmi nebezpečná. Mohou ještě dále zvyšovat sílu požárů, protože nasávají vzduch bohatý na kyslík směrem ke středu víru, který pak rozdmýchává další a další plameny. Kromě toho také roznášejí hořící materiál, jako je například kůra stromů nebo větve, a zakládají nové požáry.

Jeden z prvních zdokumentovaných pyrokumulonimbů byl oblak, který se vytvořil po výbuchu atomové bomby v Hirošimě v roce 1945. Mrak byl původně zaměňován za tzv. atomový hřib, ve skutečnosti však tento oblak vznikl až po výbuchu, připomíná server Matfyz.cz.

Stále přibývají důkazy, že k nedávným vlnám veder a všudypřítomnému suchu přispívá postupující globální oteplování. Nejde přitom jenom o prostý vzestup teploty, ale také o změny v cirkulaci vzdušných mas v atmosféře. Tyto změny mohou podporovat extrémní chování počasí při požárech.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

KVÍZ: Pokud v tomto kvízu neuděláte alespoň 75 procent, vraťte se do školy

Zkuste zabránit nepříjemnému překvapení.

Není od věci si čas od času připomenout, co jsme jsme učili během školní docházky v techničtěji zaměřených oblastech. Základní přehled není nikdy na škodu a sem tam si ho osvěžit pomůže tyto již...

Bizarní, podivná, famózní. Nad některými sluchátky budete užasle kroutit ušima

bizarní sluchátka

Ponořte se s námi do říše bizarních nápadů i unikátních řešení, které vás přesvědčí, že svět sluchátek není tak nudný, jak by se při pohledu do eshopů mohlo zdát.

Pomačkaná krabice z půdy ukrývala starou stavebnici Spitfiru

Soutěž
Zarážka kol vyrobená pomocí 3D tisku

Jedna slavná herečka kdysi řekla: „V tomto počasí se dají dělat jen dvě věci a já šachy hrát neumím.“ Nějak tak možná vznikl i model z pomačkané krabice nalezené na půdě. Příběh tohoto Spitfiru se...

Kdo ví, možná to tady brzy skončí globální katastrofou. Profesor Hořejší o myších i lidech

Premium
Václav Hořejší

Co se stane, když se potká bílá krvinka s Bohem v Mlýnském Struhadle? Tak by mohl začínat nějaký hodně intelektuální vtip. Ale není tomu tak. Žerty stranou. Uznávaný molekulární vědec Václav Hořejší...

Vytvoření stavebnice lokomotivy přezdívané „Pilštyk“ zabralo dva měsíce

Soutěž
Statický model lokomotivy T 466.0286 v měřítku 1:25

Pilštyk podle projektové dokumentace i vzpomínek strojvedoucího. Co obnáší tvorba modelu známé lokomotivy řady T 466.0 pomocí 3D tisku nám popíše Michal Brož:

Jeho název zní děsivě, a tak i vzniká. Pyrokumulonimbus se rodí z žáru a kouře

Tvořící se ohnivé mraky na jižním okraji Grand Canyonu v Arizoně. (27. července...

Přezdívá se mu ohnivý mrak, ale jeho oficiální název zní pyrokumulonimbus případně cumulonimbus flammagenitus. Může vzniknout tam, kde je opravdu intenzivní teplo, a signalizuje tak místa, kde jsou...

28. července 2026  11:46

Němý svědek leteckého neštěstí. Box na sklenice pamatuje pád u Zlatých piesků

Poklady z depozitáře: Box na potraviny přežil leteckou katastrofu

Před padesáti lety se odehrálo jedno z nejtragičtějších neštěstí v historii československého letectví. Iljušin Il-18 na lince z Prahy do Bratislavy se krátce před přistáním zřítil do jezera Zlaté...

28. července 2026  10:11

Ohodnoťte modely v prvním kole naší soutěže a vyhrajte. Soupeří 25 kousků

Soutěž
ilustrační snímek

Až do třetího srpna do 23:00 můžete v procentech ohodnotit modely přihlášené do naší letní soutěže Příběh mého modelu. Z hlasujících čtenářů vylosujeme pět výherců plastikové stavebnice.

28. července 2026

Brutální ruská železnice. Lidé tam jednou nosili vodu do lokomotivy v botách

Premium
Norilsk railway

Za zimou hustou tak, že by se dala krájet, byla postavena Norilská železnice. A není to železnice ledajaká, dlouho byla nejsevernější velkou železnicí na celém širém světě. A jak jinak, nevznikla by...

28. července 2026

Vypadá jako ohebný smartphone pro obry. Ale v Evropě si ho koupit nemůžete

Huawei MateBook Fold Ultimate Design

Oficiálně se prodává jenom v Číně a ten kus, co vidíte ve videu, se do ČR dostal jen na skok. Obří ohebný 18" tablet s čínským procesorem, ze kterého snadno složíte maličký notebook, zaujme extrémně...

28. července 2026

VIDEO: Co se stane, když do odlétající rakety udeří blesk

Blesk zasáhl raketu Dlouhý pochod 3B za letu

Do rakety Dlouhý pochod-3B, která vynášela na oběžnou dráhu družici Tianlian II-06, udeřil blesk. Raketa odstartovala 23. července 2026 z kosmodromu Si-čchang v čínské provincii S’-čchuan.

27. července 2026  17:33

Model tanku Centurion připomíná, že modelařina je i o kamarádech

Soutěž
Centurion Mk 5/1

O tom, že modelářství je nejen o krásné kreativní práci s notnou dávkou vztahu k technice či historii, ale i o přátelství a kontaktech mezi modeláři, vypráví příběh Huga Jordana. Do naší soutěže...

27. července 2026  14:07

Zatmění Slunce 2026: Česko čeká 12. srpna dvojí soumrak nad obzorem

ilustrační snímek

Jedna z největších astronomických událostí desetiletí se odehraje ve středu 12. srpna 2026. Úplné zatmění Slunce bude po 27 letech opět pozorovatelné z Evropy, ze střední Evropy pak půjde o...

27. července 2026  12:54

Badatelé rozluštili záhadný mayský text. Už před 1 200 lety vypočítal oběžné dráhy planet

Premium
Velké nástěnné malby v domě „xultúnského písaře".

Nápis na stěně budovy z osmého století obsahoval složité výpočty s pohyby planet na obloze. Samy o sobě jsou vzácné. Podobné se přece jen občas podaří objevit i jinde. Nově prozkoumaný text však...

27. července 2026

Blíží se výjimečná vesmírná srážka. Zbytky rakety SpaceX dopadnou na Měsíc

ilustrační snímek

Měsíční povrch je ostřelován poměrně často různými většími či menšími tělesy, sem tam se přidá neúspěšné přistání nějaké sondy vyslané ze Země. Nyní podle výpočtů má na povrch našeho souputníka...

27. července 2026

Konec osmiměsíční mise. Rusko-americká posádka úspěšně přistála v Kazachstánu

Kabina Sojuz MS-28 s posádkou Mezinárodní vesmírné stanice (ISS) astronauta...

Po osmi měsících na Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) v nedělidva ruští kosmonauti a jeden americký astronaut bezpečně přistáli v kazašské stepi, informují tiskové agentury.

26. července 2026  13:27

Tento model lokomotivy T 466.0 utáhne i 800 kg a klidně vás sveze

Soutěž
Lokomotiva T466.0286 v 1:8

I když příjmení našeho dnešního modeláře by mohlo s trochou fantazie či špatnými brýlemi evokovat spíše parní trakci, přináší nám příběh modelu lokomotivy řady T 466.0 v úctyhodném měřítku 1/8. Zde...

26. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.