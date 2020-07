Studie měřila, jak se šíří koronavirus v posilovnách. Ovšem v Norsku

Dá se v době „covidové“ chodit cvičit do uzavřených prostor? Neznamená to příliš velké riziko? To je otázka, kterou se tým norských odborníků pokusil zodpovědět ve studii zveřejněné v posledním červnovém týdnu (zatím tedy pouze na serveru medRxiv).



Pokus to byl v principu jednoduchý. Do studie byly zahrnuty na začátku téměř čtyři tisíce lidí. Zhruba polovina z nich byla „kontrolní skupina“, která neměla žádný zvláštní program. Druhá (zhruba) polovina účastníků (1 896 lidí) chodila do pěti posiloven, které se otevřely speciálně kvůli této studii (jinak byly tyto provozy v Norsku stále ještě uzavřeny).



V posilovnách se při cvičení dodržovaly minimální rozestupy, nářadí se pravidelně dezinfikovalo. Jinak řečeno, přijatá opatření proti šíření nákazy byla důkladná – a důkladnější, než je asi obvykle zvykem.

Po dvou týdnech pak vědci provedli PCR testy na přítomnost viru. Tedy alespoň u těch, kdo se k odběru nakonec dostavili (udržet účastníky je obecně u podobných studií velký problém). To bylo nakonec něco málo přes tři tisíce lidí z původního počtu.



Mezi skupinami nebyl v podstatě žádný rozdíl. Z návštěvníků posilovny měl na konci dvoutýdenní studie pozitivní výsledek testu jediný člověk (který se podle epidemiologického šetření navíc nejspíše nakazil jinde, ale to není zcela jisté). V kontrolní skupině nebyl odhalen ani jeden nakažený.



Výsledek v principu jistě chvályhodné studie je tedy spíše rozpačitý. Viník je jasný: zanedbatelný výskyt viru v norské populaci. Studie probíhala dva týdny od 22. května, kdy odhalených případů nákazy bylo v Oslu velmi málo, řádově v nízkých desítkách. Nejvyšší denní přírůstek byl 24 odhalených nakažených.



Počet zachycených případů nákazy virem SARS-CoV-2 v Norsku a ČR datum Česká republika Norsko 08.03.2020 4 21 09.03.2020 5 24 10.03.2020 8 35 11.03.2020 12 62 12.03.2020 15 76 13.03.2020 19 73 14.03.2020 27 109 15.03.2020 38 130 16.03.2020 43 140 17.03.2020 53 147 18.03.2020 61 133 19.03.2020 83 133 20.03.2020 108 160 21.03.2020 112 146 22.03.2020 124 151 23.03.2020 127 172 24.03.2020 137 180 25.03.2020 162 213 26.03.2020 195 229 27.03.2020 196 263 28.03.2020 238 274 29.03.2020 238 281 30.03.2020 252 265 31.03.2020 273 269 01.04.2020 276 250 02.04.2020 257 254 03.04.2020 273 232 04.04.2020 258 238 05.04.2020 251 220 06.04.2020 260 218 07.04.2020 244 202 08.04.2020 246 192 09.04.2020 244 175 10.04.2020 220 148 11.04.2020 204 116 12.04.2020 201 111 13.04.2020 177 105 14.04.2020 161 100 15.04.2020 142 95 16.04.2020 123 90 17.04.2020 117 78 18.04.2020 107 95 19.04.2020 114 93 20.04.2020 122 89 21.04.2020 129 86 22.04.2020 119 82 23.04.2020 108 79 24.04.2020 103 88 25.04.2020 100 69 26.04.2020 88 62 27.04.2020 76 60 28.04.2020 66 63 29.04.2020 63 60 30.04.2020 71 52 01.05.2020 66 50 02.05.2020 58 42 03.05.2020 54 43 04.05.2020 53 45 05.05.2020 56 43 06.05.2020 56 41 07.05.2020 50 41 08.05.2020 49 39 09.05.2020 49 44 10.05.2020 49 41 11.05.2020 51 37 12.05.2020 46 33 13.05.2020 42 29 14.05.2020 46 26 15.05.2020 47 23 16.05.2020 51 18 17.05.2020 50 14 18.05.2020 59 20 19.05.2020 61 17 20.05.2020 65 16 21.05.2020 58 13 22.05.2020 58 16 23.05.2020 62 16 24.05.2020 69 16 25.05.2020 60 15 26.05.2020 58 15 27.05.2020 52 16 28.05.2020 55 19 29.05.2020 55 15 30.05.2020 49 15 31.05.2020 45 15 01.06.2020 43 8 02.06.2020 45 12 03.06.2020 50 9 04.06.2020 51 11 05.06.2020 48 13 06.06.2020 48 13 07.06.2020 51 13 08.06.2020 56 19 09.06.2020 55 17 10.06.2020 55 19 11.06.2020 56 17 12.06.2020 58 15 13.06.2020 61 15 14.06.2020 57 15 15.06.2020 52 12 16.06.2020 51 10 17.06.2020 48 12 18.06.2020 49 14 19.06.2020 67 12 20.06.2020 65 15 21.06.2020 68 15 22.06.2020 71 16 23.06.2020 77 17 24.06.2020 88 17 25.06.2020 91 14 26.06.2020 90 18 27.06.2020 121 15 28.06.2020 158 15 29.06.2020 178 16 30.06.2020 186 16

Nákazy bylo tedy v populaci obecně velmi málo – a celkem logicky tedy bylo i velmi málo nakažených i mezi účastníky studie. Výsledek má tedy velmi nízkou výpovědní hodnotu. Za daných podmínek je však velmi nepravděpodobné, že by studie vůbec mohla přijít s relevantnějším. Autoři podle našeho názoru svůj vlastní výsledek přeceňují, když v práci píší, že při zavedení vhodných opatření (dezinfekce, odstupy) nepozorovali „vyšší míru šíření nákazy“ v posilovnách. To mohli těžko, když nákaza v té době v Oslu prakticky nebyla.



Je ovšem nepochybně dobře, že autoři plánují pokračování studie za běžného provozu, a to dokonce s vyšším počtem účastníků. Vzhledem k tomu, že počet zaznamenaných případů v Norsku zůstává nadále velmi nízký, případné pozorování vyššího výskytu nákazy mezi pravidelnými návštěvníky by bylo nepochybně zajímavé.



Zatím totiž máme k dispozici jen „střípky“ informací, které naznačují, že uzavřené cvičební prostory mohou být pro přenos viru poměrně vhodné prostředí. V Jižní Koreji bylo jedno ohnisko spojeno s „aerobikem“ (tento termín používáme velmi volně, tančilo se na latinskoamerickou hudbu, což je v Jižní Koreji populární zábava). Několik takových ohnisek se objevilo například i v Japonsku. I v Česku bylo jedno sportovní ohnisko, a to na zimním stadiónu v Praze 9, kde se během zřejmě dvou hokejových tréninků od jednoho nemocného nakazilo zhruba dvacet lidí.

S dýcháním souvisí také dobře známý příklad zkoušky sboru v Mount Vernonu v americkém státě Washington na začátku března. Tehdy se 2,5hodinové zkoušky zúčastnilo 60 zdravých a jeden nakažený s velmi mírnými příznaky. Během zkoušky se nakazilo 52 lidí (viz zprávu CDC).



Jinak řečeno, v tuto chvíli o přenosu SARS-CoV-2 (a ostatně i dalších respiračních onemocnění) víme stále poměrně málo. Jeví se ovšem zcela logické, že intenzivnější dýchání při cvičení (či zpěvu) může riziko přenosu zvyšovat. Norská studie – i ke zklamání autora těchto řádků – tento odhad „nepohřbila“.