Rekordní mrazy i vedra: Změna klimatu přináší divoké extrémní počasí

Na polární vortex a souvislosti se změnami klimatu jsme se zeptali českého klimatologa Radima Tolasze z ČHMÚ

V USA jsou rekordní zimy, v Austrálii zase rekordní vedra. Jak tyto extrémy souvisí s globálními změnami?

Na to je dvojí odpověď. Jedna, že je přece jen zima a tyto vpády arktického vzduchu jsou relativně běžné. Vzpomeňte si na loňský rok, kdy dokonce ten vpád byl zaznamenán až na Floridě, kde mrzlo. A letos je ten vzduch poněkud studenější než loni. Nepovažoval bych to tedy za zcela mimořádné a extrémní.

Druhá věc je, že tyto vpády (arktického vzduchu, pozn. red.) se teď vyskytují každoročně, zatímco bývalo zvykem, že k nim docházelo jednou za dva až tři roky, může být způsobeno tím, že se v těchto letech rozvlnilo tzv. jet stream (česky: tryskové proudění, pozn. red.). To je stabilní proudění kolem severního pólu, přibližně ve vzdálenosti polárního kruhu. Tryskové proudění je na hranici troposféry a stratosféry.

V okamžiku, kdy se v posledních letech snižuje teplotní gradient mezi pólem a mírnými šířkami, protože se Arktida vlivem změny klimatu otepluje podstatně rychleji, než mírné šířky, tak ten jet stream se zpomaluje a více se zvlní. Představte si to jako meandrující řeku. Rychlá řeka tolik nemeandruje, zatímco pomalá řeka se začne vlnit do meandrů. A to se teď stalo s tím jet streamem. Pozorujeme to řekněme posledních deset let, rok od roku výrazněji. To právě souvisí s tou změnou klimatu. Když se ta vlna rozšíří více na jih, v té vlně je samozřejmě studenější vzduch, než by odpovídalo těm šířkám. A to jsou ty vpády arktického vzduchu, které teď zaznamenáváme například v severní Americe.

Může se ale stát, že se tato změna objeví i v Evropě nebo v Rusku, a z Ruska se to zimní proudění dostane až k nám. Týká se nás to samozřejmě také, zatím ale nevypadá, že by k tomu v následných dnech mělo dojít.

Je náhoda, že se tento výpad polárního vzduchu vyhnul Evropě?

Úplná náhoda to není. Souvisí to trochu s tím, že Evropa má oproti Americe jednu velkou výhodu, a to je golfský proud. Když si uvědomíte, v jaké zeměpisné šířce je Praha a v jaké zeměpisné šířce je USA a Kanada, tak Evropa je na stejných zeměpisných šířkách podstatně teplejší. To právě způsobuje Golfský proud a tím pádem se té přírodě se nedaří posílat do Evropy ty výpady studeného vzduchu. Golfský proud drží vyšší teplotu atmosféry v Evropě.

Při pohledu na čtvrteční globální teploty vidím, že ten výpad studeného vzduchu zasáhl i do Ruska...

To zvlnění se projevilo samozřejmě nejen v Americe, jet stream je zvlněný kolem celé zeměkoule. Ale do Evropy se mu nedaří proniknout. V Rusku a v Asii se mu zase může dařit, protože tam už ten vliv Golfského proudu není.

Klimatolog a meteorolog Radim Tolasz z Českého hydrometeorologického ústavu. Zabývá se mimo jiné globálními klimatickými změnami a zastupuje Českou republiku v organizacích GEO a IPCC.

Obecně řečeno, lze říci, že globální oteplování, respektive globální změny klimatu, vedou k extrémnímu počasí? Jaký mechanismus tam funguje, z čeho to vyplývá?

Jednoduše řečeno, v okamžiku, kdy máte teplejší atmosféru, tak se v té atmosféře může držet větší množství vodní páry. A větší množství vodní páry znamená, že se častěji vypařuje nebo kondenzuje, tedy častěji dochází ke změnám skupenství vody. Spotřebovává se tedy větší množství energie. A protože je teplejší atmosféra a těchto procesů je více, tak ty extrémní změny jsou častější.

Takže v atmosféře je více vody a více energie.

To jde ruku v ruce

Kromě toho, že se zvyšuje globální teplota, tak se zvyšují vysoké teploty a snižují nízké teploty? Protože kdy se řekne, že globální teplota stoupne o několik desetin stupně, tak to až tak děsivě nezní…

Číselně možná ne. Když se ale podíváte na globální teplotu, tak je změna o půl stupně hodně výrazná hodnota.

Z toho, co jste říkal, ale usuzuji, že vyšší průměrná globální teplota není jediný důsledek globálního oteplování...

Ano, aby ten průměr změny byl v řádu desetin stupňů, tak v některých regionech nebo na části kontinentu ty změny v teplotě musejí být podstatně výraznější na obě strany. Když se to pak zprůměruje na severní a jižní polokouli, tak se dostanete na relativně malá čísla. Zatímco průměr se změní o několik desetin stupně, tak lokální extrémy ukazují mnohem výraznější změny.

Stačí se podívat na čísla v České republice. Za posledních pár let se průměrná roční teplota změnila o několik desetin stupně, ale maximální i minimální teploty dosahují nových rekordů. Přitom ten průměr se změnil jen nepatrně.

S jakými omyly ohledně změny klimatu se jako klimatolog často setkáváte?

My pořád říkáme, pozor, může se stát, že bude relativně studená zima s velkým množstvím sněhu, přestože se říká, že se otepluje a otepluje. V atmosféře je ale více vodní páry a více energie. Pokud by sem přišel vpád studeného arktického vzduchu, tak tím, že je v atmosféře více vodní páry, tak bude samozřejmě větší množství sněhu.

Vzpomeňme si na zimu 2005 až 2006, která není tak dávno. Tehdy jsme měli celou zimu sníh. To už bylo v době, když jsme říkali, že se globálně otepluje. Tehdy nám spoustu lidí říkalo, kde je to oteplování, když je tady tolik sněhu. To se klidně může za rok za dva opakovat. A zase budou lidé říkat, otepluje se, otepluje se a tady máme takovou krásnou zimu.