Při procházce v Praze najdete i deset zkamenělin, říká paleontolog Štěpán Rak

Překvapilo mě, že jste pro naše setkání vybral cukrárnu na pražském Smíchově. Proč nejdeme někam do přírody mezi horniny?

Nebojte, městská, hřbitovní nebo kostelní geologie jsou ohromně zajímavé. Dělám exkurze třeba na smíchovském nádraží, kudy denně projíždějí tisíce lidí do práce, do školy, ale netuší, že všude kolem nich jsou zkameněliny.

To máme za rohem. Půjdete mi ukázat nějakou fosilii trilobita?

Klidně seďte. Když odsunete ten talířek na stole před vámi, jednoho máte přímo před sebou: 155 milionů let starého hlavonožce.