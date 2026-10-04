Už v pondělí před obědem oznámí Nobelovo shromáždění letošní držitele Nobelovy ceny za fyziologii nebo lékařství. Ačkoli jsou nominace tajné, neobejde se žádný rok bez spekulací. Mezi největší favority se pak tradičně řadí lidé ze seznamu Citation Laureates od analytické společnosti Clarivate. Na něm se přitom letos objevili hned tři vědci, kteří měli zásadní podíl na objevu a popisu fungování hormonu GLP-1, který se v poslední době dostal do širokého povědomí díky lékům jako Ozempic, které se používají při léčbě cukrovky a obezity. Samotný lék ovšem Nobelovu cenu nedostane. Ocenit by se mohl objev hormonu, na kterém stojí.
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Kdo by mohl být za GLP-1 oceněný?
Každý rok v září vydává analytická společnost Clarivate analýzu Citation Laureates pro čtyři obory, ve kterých se uděluje Nobelova cena – fyziologie nebo lékařství, fyzika, chemie a ekonomie. Nejde o ocenění v pravém slova smyslu. Analytici pouze vybírají vědce, jejichž práce podle citací v dalších vědeckých pracích a odborného posouzení dosahuje úrovně hodné Nobelovy ceny.
Letos se na seznamu pro medicínu objevily tři zásadní výzkumy a celkem sedm jmen s nimi spojených:
|Vědci
|Výzkum
|Daniel J. Drucker, Jens Juul Holst, Svetlana Mojsovová
|Objevení a popis glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1)
|James G. Fujimoto, David Huang, Eric A. Swanson
|Vynález optické koherentní tomografie
|Timothy A. Springer
|Objev adhezních receptorů imunitního systému
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Kdo uděluje Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství
Každý rok se uděluje šest Nobelových cen. O třech z nich – za fyziku, chemii a ekonomii – rozhoduje Královská švédská akademie věd. O třech se rozhoduje jinde. Cenu za mír uděluje Norský Nobelův výbor, jehož členy vybírá norský parlament. O udělení ceny za fyziologii nebo lékařství, která nás zajímá v tomto článku, pak rozhoduje Nobelovo shromáždění na Karolinském institutu (švédsky Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet). To je tvořené 50 profesory lékařských oborů, kteří na institutu působí. Nové členy si shromáždění volí samo a členství trvá, dokud člen na institutu působí jako profesor. Švédská akademie pak rozhoduje o ceně za literaturu.
Seznam Citation Laureates bývá dobrým vodítkem pro zisk Nobelovy ceny. Sám Clarivate ovšem upozorňuje, že nejde o tip na konkrétní rok. Neplatí tedy, že kdo se objeví v září na tomto seznamu, je nejžhavějším kandidátem na ocenění v témže roce. I kdyby výzkumníci letos cenu nezískali, zůstanou ve hře i v následujících letech.
Dohromady se na seznamech Citation Laureates objevilo už 89 pozdějších držitelů Nobelových cen za medicínu, fyziku, chemii nebo ekonomii, 19 z nich pak bylo oceněno za medicínu. Seznam předpověděl i ocenění práce jednoho z loňských držitelů, Šimona Sakagučiho. Má to ovšem háček. Sakaguči se mezi Citation Laureates objevil díky výzkumu regulačních T-buněk, které brání imunitnímu systému napadat vlastní tělo, už v roce 2015. Samotný objev přitom učinil už o dvacet let dříve, tedy v roce 1995, a na Nobelovu cenu čekal až do roku 2025.
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Přímo lék se ceny nedočká
Ačkoli dnes široká veřejnost zná hormon GLP-1 především díky lékům na hubnutí, Nobelovo shromáždění na Karolinském institutu by neocenilo jeho praktické využití. Ocenit by mohlo jeho objev a popsání jeho fungování.
Podobná situace nastala i v roce 2023, kdy cenu získali Katalin Karikó a Drew Weissman za výzkum úprav mRNA, který se stal základem pro vývoj vakcín proti nemoci covid-19, samotné vakcíny přitom oceněné nebyly.
Stejné by to bylo i v případě GLP-1. Oceněný by byl objev hormonu a popis jeho fungování. Jde o střevní hormon ze skupiny inkretinů, který se uvolňuje po jídle, podporuje výdej inzulinu ze slinivky a tlumí chuť k jídlu. Jako lék by ovšem přirozený hormon nefungoval, jelikož ho enzym DPP-4 v krvi rozloží během několika minut.
První cestu k jeho využití otevřel objev podobné látky ve slinách ještěra korovce jedovatého. Exendin-4 je GLP-1 podobný, na rozdíl od něj ho ovšem enzym DPP-4 nerozloží. Stal se předlohou exenatidu, prvního léku této skupiny, který v USA schválili v roce 2005.
Ozempic ovšem z korovce nepochází, jak se někdy tvrdí. Zatímco některé společnosti vyšly z exendinu-4, dánská firma Novo Nordisk podle své vědkyně Lotte Bjerre Knudsenové zvolila za výchozí bod lidský hormon GLP-1. Ten chemicky upravila tak, aby ho enzym nerozpoznal a lék v těle vydržel zhruba týden.
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Jedna cena, tři místa a pět výzkumníků: kdo by musel z kola ven
Vědci hormon GLP-1 zkoumají už od 80. let. Velká vědecká ocenění za jeho výzkum se přitom opakovaně dělí mezi pět jmen. U objevu stála laboratoř Joela Habenera v Massachusetts General Hospital, kde na postdoktorandské stáži působil i Daniel J. Drucker. Ve stejné nemocnici pak nezávisle působila i Svetlana Mojsovová, která s nimi při pozdějším výzkumu spojila síly.
Kromě toho se povedlo GLP-1 nezávisle získat i Jensi Juulu Holstovi na univerzitě v Kodani. Posledním jménem je pak Lotte Bjerre Knudsenová z firmy Novo Nordisk, jejíž skupina vyvinula liraglutid a semaglutid, účinné látky léků na cukrovku a obezitu. Všichni se přitom v různém složení setkali při předávání několika velkých ocenění. Například Laskerovu cenu odborníci považují za předzvěst Nobelovy ceny.
|Ocenění
|Joel Habener
|Daniel J. Drucker
|Jens Juul Holst
|Svetlana Mojsovová
|Lotte Bjerre Knudsenová
|Gairdnerova cena 2021
|ano
|ano
|ano
|ne
|ne
|Laskerova cena 2024
|ano
|ne
|ne
|ano
|ano
|Cena princezny asturské 2024
|ano
|ano
|ano
|ano
|ne
|Breakthrough Prize 2025
|ano
|ano
|ano
|ano
|ano
Pravidla Nobelových cen ovšem stanovují, že jedna cena se může dělit mezi maximálně tři vědce. Pokud by tedy Nobelovo shromáždění ocenilo objev GLP-1, musel by někdo z pětice z kola ven. U dvou jmen přitom už nyní existují důvody, proč by to mohli být právě oni.
Jak již bylo řečeno, Nobelovy ceny oceňují především objevy, ne jejich uplatnění. Pro Knudsenovou, jejíž přínos spočívá hlavně ve vývoji léků, to může být nevýhoda. Výjimky ovšem existují. V roce 1988 dostali cenu za medicínu Gertrude Elionová a George Hitchings z farmaceutické firmy Burroughs Wellcome spolu s Jamesem Blackem, a to za nový přístup k vývoji léků. Sama Knudsenová po loňském vyhlášení Breakthrough Prize pro magazín The Scientist přiznala, že jako vědkyně z průmyslu akademická ocenění nečekala.
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Důvod, proč se ocenění nedočká Joel Habener, je ještě prostší. Spoluobjevitel GLP-1 zemřel 28. prosince 2025 ve věku 88 let. Pravidla udělování Nobelových cen přitom posmrtné vyznamenání v zásadě nepřipouštějí. Výjimkou je situace, kdy laureát zemře mezi svým vyhlášením, ke kterému dochází na podzim, a slavnostním předáním, které se koná 10. prosince. Cena byla v roce 2011 ponechána také Ralphu Steinmanovi, který zemřel tři dny před vyhlášením. Nobelovo shromáždění o jeho smrti tehdy nevědělo.
Z žijících akademiků tak zůstávají Drucker, Holst a Mojsovová, tedy přesně trojice, kterou letos na svůj seznam zařadil Clarivate.
Další favorité letošní Nobelovy ceny za medicínu
Vědci stojící za popisem GLP-1 z letošní analýzy Citation Laureates nejsou jediní, kteří mohou doufat, že v pondělí zaznějí jejich jména. Silnými kandidáty jsou i výzkumníci, kteří vyvinuli optickou koherentní tomografii. Jde o vyšetření, které možná znáte od očního lékaře: paprsek světla za necelou minutu a bez dotyku oka zobrazí vrstvy sítnice v řezu. Metodě se přezdívá optická biopsie a pomáhá odhalit hlavní příčiny slepoty. Každý rok přitom proběhne asi 30 milionů vyšetření touto metodou. Za výzkumem stojí James G. Fujimoto, Eric A. Swanson a David Huang. Všichni tři se ocitli v hledáčku Clarivate a v roce 2023 dostali i Laskerovu cenu.
Již přes deset let pak k favoritům patří i Jeffrey I. Gordon se svým výzkumem střevního mikrobiomu. Jeho výzkum se dostal do analýzy Citation Laureates již v roce 2015. Ukázal, že střevní mikrobiom souvisí s fyziologií, metabolismem a výživou. Jeho tým například přenesl střevní bakterie od dvojčat, z nichž jedno bylo obézní a druhé štíhlé, do myší bez vlastních mikrobů. Myši s bakteriemi obézního sourozence nabraly víc tuku.
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