PODCAST: Akademie věd láká středoškoláky na vědeckou „seznamku“ Otevřená věda

Již od roku 2005 si mohou zájemci z řad středoškoláků vyzkoušet roční práci na některém z pracovišť Akademie věd České republiky. Výsledky své spolupráce pak vědci ke konci roku prezentují na speciální konferenci, kde mohou na základě hodnocení odborníků získat i dárkový šek.

„Studenti sami vytvářejí anotaci, prezentaci a mnohdy vůbec poprvé vystupují před publikem více než stovky studentů a odborníků, kteří poté posuzují, k jakým výsledkům v průběhu své stáže došli,“ přibližuje závěrečnou fázi stáže Marková.

V podcastu se však dozvíte i to, jak se na stáže přihlásit, co může usnadnit přijetí zájemce do projektu, ale i třeba to, že se vědci občas něco naučí i od samotných stážistů.

Současný ročník Otevřené vědy nabízí 118 stáží ve 35 ústavech Akademie věd a přihlásit se do něj mohou středoškoláci do 31. listopadu.