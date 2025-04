Rozpoznávání vojenských letadel platí za vděčné kvízové téma. Dnes se podíváme na výběr strojů z relativně dlouhého časového úseku, a to od začátku studené války až do současnosti. Vaším úkolem je...

Již letos by se měl dostat do provozu v Číně nový vlak, který má ambici stát se v běžném provozu nejrychlejším takovým strojem v současnosti.

Díky AI možná budeme pracovat jen dva nebo tři dny, uvažuje Bill Gates

Bill Gates vidí v umělé inteligenci velký potenciál a předpokládá, že do deseti let zvládne změnit většinu pracovních pozic včetně učitelů či doktorů. Mohlo by to přinést třeba dvoudenní pracovní...