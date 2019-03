Lidmi napsané zadání:

Vlaková souprava převážející přísně kontrolované radioaktivní materiály byla dnes odcizena v Cincinnati. Její poloha je neznámá.



Počítačem dokončený text (první pokus):

K incidentu došlo na trati na předměstí, která vede mezi Covingtonem a Ashlandem.

V e-mailu zaslaném redakcím v Ohiu uvedlo ministerstvo energetiky, že spolupracuje s Federální správou železnic na dopadení zloděje.

"Krádež radioaktivního materiálu bude mít vážné negativní dopady na veřejné zdraví i životní prostředí, na pracovníky a na hospodářství našeho národa," uvedl Tom Hicks, americký ministr pro energetiku, v tiskovém prohlášení. "Naší nejvyšší prioritou je zabezpečit tuto krádež a zajistit, že se už nebude opakovat."

Ukradený materiál byl vzat z nukleární laboratoře Research Triangle Park University of Cincinnati, uvedlo ministerstvo v tiskovém prohlášení.

Komise pro jadernou bezpečnost neuvedla zatím žádné informace.

Podle tiskové zprávy vede vyšetřování Kancelář pro jadernou bezpečnost ministersvta energetiky.

"Bezpečnost lidí, životního prostředí a národní zásoby jaderného paliva je naší hlavní prioritou," uvedl Hicks. "Vyřešíme to beze zbytku a bez výmluv."



SYSTEM PROMPT (HUMAN-WRITTEN)

A train carriage containing controlled nuclear materials was stolen in Cincinnati today. Its whereabouts are unknown.



MODEL COMPLETION (MACHINE-WRITTEN, FIRST TRY)

The incident occurred on the downtown train line, which runs from Covington and Ashland stations.

In an email to Ohio news outlets, the U.S. Department of Energy said it is working with the Federal Railroad Administration to find the thief.

“The theft of this nuclear material will have significant negative consequences on public and environmental health, our workforce and the economy of our nation,” said Tom Hicks, the U.S. Energy Secretary, in a statement. “Our top priority is to secure the theft and ensure it doesn’t happen again.”

The stolen material was taken from the University of Cincinnati’s Research Triangle Park nuclear research site, according to a news release from Department officials.

The Nuclear Regulatory Commission did not immediately release any information.

According to the release, the U.S. Department of Energy’s Office of Nuclear Material Safety and Security is leading that team’s investigation.

“The safety of people, the environment and the nation’s nuclear stockpile is our highest priority,” Hicks said. “We will get to the bottom of this and make no excuses.