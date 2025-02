Jak se vyhnout příští pandemii? DNA v odpadní vodě z letišť by mohlo varovat

Je to přes pět let, co se v médiích poprvé vynořily zprávy o epidemii nové nemoci covid-19 v čínském Wu-chanu. Virus se během několika měsíců rozšířil prakticky na všechna obydlená místa naší planety. Počet potvrzených případů se podle webu ourworldindata.org nakonec vyšplhal přes 777 milionů. Nemocných i nakažených bez příznaků však bylo několikanásobně víc. Stejně je to i s úmrtími – už zmíněná stránka uvádí okolo sedmi milionů ověřených případů, skutečná čísla se však mohla pohybovat mezi 18 a 34 miliony.

Navrhují zavést pravidelné testování odpadních vod z vybraných mezinárodních letišť na přítomnost původců nemocí.