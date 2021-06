Největší suchozemský savec v dějinách Země byl nejspíš nosorožec, ukazuje nový nález

Nového pravěkého tvora, který žil zhruba před 26,5 milionu let, se vědcům podařilo identifikovat na základě analýzy fosilií, které se našly v roce 2015 v provincii Kan-su. Nově publikovaná studie uvádí, že se jedná o zcela nový druh odlišující se od jiných známých vyhynulých obřích nosorožců. Je možné, že se tím opět otevře otázka, kteří savci drží v historii naší planety primát co do velikosti. Byli to nosorožci, nebo chobotnatci, konkrétně Palaeoloxodon namadicus? Touto otázkou jsme se na Technetu již zaobírali.

Plně uchovaná lebka a čelist nedávno objeveného nosorožce naznačují, že tento tvor měl štíhlejší lebku a chápavý čenich protažený do malého chobotu, jaký mají například dnešní tapíři, uvedl Teng Tchao z Ústavu paleontologie a paleoantropologie obratlovců v Pekingu, který vědecký tým vedl.

Vědcům se také podařilo zjistit, že tento nový druh byl úzce spřízněný s obřími nosorožci, kteří kdysi žili v Pákistánu. To by naznačovalo, že putovali přes celou Střední Asii.

A jestliže se mohli volně pohybovat mezi severozápadní Čínou a indickým subkontinentem, pak Tibetská náhorní plošina musela v té době mít nějaké níže položené oblasti a nebyla ještě vyzdvižená tak vysoko jako v současnosti, dodal Ten.