Oko je velice pozoruhodný orgán. U různých živočichů se vyvinulo různě, ale jeho primární funkcí je zachytit záření v určitém spektru a tuto informaci předat do mozku. Vědci z Kalifornské univerzity v Berkeley nyní zjistili, že mohou lidské oko stimulovat tak, že může vidět barvu, kterou doposud nebylo schopno zachytit. V podstatě tak rozšiřuje barevný gamut vidění.

Podle jimi zveřejněné studie v Science Advances popisují lidé novou barvu jako vysoce sytý modrozelený odstín. Účastníci experimentu popisují svou zkušenost s olo jako vizuálně pozoruhodnou a hluboce pohlcující.

Doposud se experimentu s možností vidět novou barvu zúčastnilo pět lidí. Ke vstupu do světa „rozšířeného“ vidění je totiž potřeba speciální laserové zařízení, které stimuluje oční sítnici. Respektive čípky, tedy receptory v oku, které jsou zodpovědné za barevné vidění.

Oko má tři druhy těchto čípků, které reagují na různou vlnovou délku. Jsou označeny třemi písmeny: S pro zaznamenání kratší vlnové délky, kterou pak mozek vnímá jako modrofialovou, střední M ta je zodpovědná za zelenou a delší L, kterou vidíme jako červenožlutou.

Podle časopisu Neurosciencenews se kvůli evoluční zvláštnosti vlnové délky, které aktivují M a L čípky, téměř zcela překrývají. To znamená, že 85% světla, které aktivuje M buňky, také aktivuje L buňky.

„Ve světě není žádná vlnová délka, která by mohla stimulovat pouze kužele M,“ řekl časopisu vedoucí autor studie Ren Ng, profesor na Kalifornské univerzity v Berkeley.

„Začal jsem přemýšlet nad tím, jak by to vypadalo, kdybyste mohli stimulovat všechny buňky M čípků. Byla by to nejzelenější zeleň, jakou jste kdy viděli?“ popisuje dále své myšlenkové postupy.

Nová barva má být k vidění právě po stimulaci buněk M, tedy těch, které vnímají zelenou a mají maximum kolem vlnových délek 535 nm.

Tuto stimulaci provedli pomocí jimi vyrobeného zařízení s názvem Oz. To za pomoci mikropulzů laserového světla aktivuje až 1 000 těchto fotoreceptorů v oku najednou. Podle vědců tato technologie umožňuje výzkumníkům prozkoumat základní povahu lidského barevného vidění a jednoho dne by mohla pomoct při léčbě poruch zraku.

Mimochodem název přístroje odkazuje na knihu Čaroděj ze země Oz, v níž je popisováno Smaragdové město, které se projevuje zářivým odstínem zelené. Návštěvníci i obyvatelé pak musí nosit brýle se zelenými skly, aby je „jas a sláva Smaragdového města“ neoslepila.

„Vytvořili jsme systém, který může sledovat, zacílit a stimulovat fotoreceptorové buňky s tak vysokou přesností, že nyní můžeme odpovědět na velmi základní, ale také velmi myšlenkově provokativní, otázky o povaze lidského barevného vidění,“ řekl podle magazínu James Carl Fong, který se na projektu podílel.

V jednom experimentu Doyle požádal účastníky, aby porovnali olo s jinými barvami. Označili ji za modrozelenou nebo páví zelenou a hlásili, že je mnohem nasycenější než nejbližší monochromatická barva.

„Nejsytější barvy, které můžete v přírodě vidět, jsou monochromatické. Světlo ze zeleného laserového ukazatele je jedním příkladem,“ řekl Neurosciencenews Austin Roorda, profesor optometrie z Berkeleyské univerzity.