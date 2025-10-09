Souboj na letošních Nobelových cenách. Praxe slavila vítězství nad teorií

Premium

Nobelova cena | foto: AP

Jaroslav Petr
Měli by nejslavnější vědeckou cenu získávat objevitelé teoretických principů, které nemají bezprostřední praktické využití? Anebo by si měli jezdit do Stockholmu pro šek a zlatou medaili ti, kteří dotáhli objevy svých předchůdců do praxe? Královská švédská akademie věd, která ocenění uděluje, ukazuje, že je možné obojí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Letošní cena za fyziologii nebo medicínu

Plést si cizí s vlastním se nevyplácí. A zdaleka nejde jen o usvědčené zloděje. Ještě důležitější je schopnost rozeznávat cizí a vlastní v imunitním systému. Ten nás musí chránit před cizorodými vetřelci, ať už jsou to viry, bakterie nebo buňky propadlé zhoubnému bujení. Zároveň však nesmí ubližovat vlastnímu organismu. Pokud je imunitní systém příliš tolerantní, jeho obrannou bariérou proklouznou původci chorob i rakovinné buňky. Pokud je příliš přísný, napadne buňky vlastního těla a vyvolá tzv. autoimunitní onemocnění, jako jsou roztroušená skleróza, lupus nebo revmatoidní artritida.

Bílé krvinky jsou k rozeznávání cizáků vybaveny speciální bílkovinou, která se vyskytuje v 1015 variantách. Jsou mezi nimi i takové bílkoviny, které by nasměrovaly atak imunitního systému na vlastní organismus. Proto procházejí bílé krvinky bezpečnostní prověrkou v brzlíku a ty nebezpečné jsou eliminovány. Brzlík ale nepracuje se stoprocentní účinností a sem tam nějakou rizikovou krvinku omylem propustí. Také tyto krvinky jsou ale ve zdravém organismu nějak zneškodněny. Jak? To bylo až do 90. let minulého století záhadou.

Vzbudil ji až ve čtyři ráno hlas manžela, který se dohadoval s někým, kdo stál na verandě jejich domu. Brunkowová pochopila, že jde o reportéra agentury AP, který už výsledky letošních Nobelových cen zná a přispěchal, aby udělal s laureátkou interview.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Pohání Turbolet i turbočmeláka. Takto vznikal slavný čs. letecký motor M601

Patří mezi ikony československého leteckého průmyslu a jeho historie by vydala na román. Turbovrtulový motor M601, který představil řadu geniálních řešení, letos oslavil padesát let od certifikace, i...

Pokochejte se výběrem letecké techniky, která letos zazářila na Dnech NATO

Letošní Dny NATO představily – vedle armádní techniky ze sedmnácti zemí – na 70 letounů a vrtulníků. I díky letnímu počasí dorazilo v závěru září na letiště v Mošnově zhruba 150 tisíc návštěvníků....

Jak na hejno dronů? Mikrovlnný systém jich zlikvidoval padesát naráz

Drony se stávají stále větší hrozbou na bojišti, a jak poznávají evropské země, i mimo něj. Vyvíjí se tak velké úsilí, jak tuto hrozbu levně eliminovat. Cestou mohou být mikrovlnné zbraně. Jednu...

KVÍZ: Umíte dobře zacházet s hesly a zabezpečením PC i mobilu?

Bezpečnost na internetu a zabezpečení vašich zařízení k němu připojených je především ve vašich rukou. Zvláštní pozornost je třeba věnovat heslům, která chrání vaše data i peníze. Zjistěte, jak jste...

Železniční výsypné vozy Falls a další, které slouží k dopravě uhlí

Pro přepravu uhlí po železnici slouží i výsypné vozy řad Falls a podobných, které jsou k tomu obzvlášť vhodné. Zaměřme se na tyto pohledově nudné krabice, jejichž úloha v nákladní železniční dopravě...

Skvělý nápad s mikrofonem v pouzdře sluchátek pokazilo provedení

Nová sluchátka Nothing Ear 3 zaujmou především mikrofonem „Super Mic“ integrovaným v pouzdře, který můžete použít při telefonování. Jenže se při testu ukázalo, že v hlučnějších prostředích super...

9. října 2025

Souboj na letošních Nobelových cenách. Praxe slavila vítězství nad teorií

Premium

Měli by nejslavnější vědeckou cenu získávat objevitelé teoretických principů, které nemají bezprostřední praktické využití? Anebo by si měli jezdit do Stockholmu pro šek a zlatou medaili ti, kteří...

9. října 2025

Nobelovu cenu za chemii si letos odnáší výzkum molekulárních struktur

Po pondělní Nobelově ceně za medicínu a úterní za fyziku je ve středu na řadě vyhlášení laureátů za chemii. Královská švédská akademie věd ve středu krátce před polednem oznámila laureáty pro rok...

8. října 2025  11:29,  aktualizováno  11:55

Pilot udělal chybu. Obyčejná odbočka vedla k nejhorší italské tragédii

Mlha a nedodržování předpisů před 24 lety zapříčinily srážku dvou letadel přímo na ranveji italského letiště Linate. V obou strojích i na zemi zemřelo 118 lidí. Nehoda je dodnes tou nejtragičtější na...

8. října 2025

Pokochejte se výběrem letecké techniky, která letos zazářila na Dnech NATO

Letošní Dny NATO představily – vedle armádní techniky ze sedmnácti zemí – na 70 letounů a vrtulníků. I díky letnímu počasí dorazilo v závěru září na letiště v Mošnově zhruba 150 tisíc návštěvníků....

8. října 2025

HBO Max zdražuje. O kolik si od listopadu připlatíte

Jen krátce po oznámení zdražení služby Disney+ zvyšuje také cena platforma HBO Max. Obě tak následují Amazon Prime Video, které už letos v únoru zvýšilo předplatné téměř na dvojnásobek. Dá se čekat,...

7. října 2025  16:24

Kvantové tunelování vyneslo triu amerických vědců Nobelovu cenu za fyziku

Nobelovu cenu za fyziku si letos odnesla trojice vědců z amerických univerzit, jejíž experimenty posouvají naše znalosti v oblasti kvantové mechaniky a umožní vývoj nové generace kvantových...

7. října 2025  11:29,  aktualizováno  12:28

Že umělá inteligence zvyšuje produktivitu? Objevil se problém, který to boří

Premium

O generativní umělé inteligenci se hovoří především jako o nástroji, který výrazně zefektivňuje práci tím, že umožňuje šetřit čas i náklady. Není tomu tak ovšem vždy. Objevuje se fenomén, který tento...

7. října 2025

Železniční výsypné vozy Falls a další, které slouží k dopravě uhlí

Pro přepravu uhlí po železnici slouží i výsypné vozy řad Falls a podobných, které jsou k tomu obzvlášť vhodné. Zaměřme se na tyto pohledově nudné krabice, jejichž úloha v nákladní železniční dopravě...

7. října 2025

V Locarnu zůstalo Československo v předpokoji Evropy, Hitler vše smetl ze stolu

Před 100 lety se jednalo ve švýcarském Locarnu o zárukách hranic Německa s Francií a Belgií. Československo na konferenci zastupoval ministr zahraničí Edvard Beneš.

7. října 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Nobelovou cenou za medicínu byl oceněn výzkum strážců imunitního systému

Říjen může být považován za svátek vědy. Je to měsíc, během nějž jsou vyhlašovány Nobelovy ceny, tedy jedno z nejznámějších ocenění vědeckých úspěchů. Tradičně vše začíná oznámením laureátů oceněných...

6. října 2025,  aktualizováno  12:17

Jak ze starého routeru udělat užitečné zařízení a třeba i ušetřit

I když stále slouží, i router stárne a je vhodné ho časem vyměnit za modernější. Než ho vyhodíte, přečtěte si, jak mu vdechnout nový život. Dozvíte se, jak starý router použít jako prodlužovač wi-fi...

6. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.