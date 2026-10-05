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Nobelova cena za medicínu patří třem laureátům za objev optogenetiky

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Přímý přenos   11:10aktualizováno  11:38
Tak jako v minulých letech se i letos počítalo s tím, že Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství nezíská jen jeden laureát. To si potvrdilo, když si letošní ocenění odnesla trojice laureátů Karl Deisseroth, Peter Hegemann a Georg Nagel. Výbor je ocenil za objevy týkající se světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky.“

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Ocenění Hegemann a Nagel získali Nobelovu cenu za objev kanálových rhodopsinů (ChRs), což jsou jsou světlocitlivé transportní proteiny. Zjistili, že bez ohledu na to, do jaké buňky tento protein vložili, staly se tyto buňky citlivé na světlo.

Deisseroth vložil gen pro tento protein do nervových buněk krys. Osvětlením buněk modrým světlem dokázal vyvolat nervový signál. Později se mu podařilo tento světlem ovládaný spínač pro nervové buňky zprovoznit v mozcích živých myší.

Spekulovalo se o objevitelých hormonu GLP-1

Až do poslední chvíle není nikdy jasné, koho švédský Karolínský institut, který cenu vyhlašuje, vybere. Mezi žhavé kandidáty ale patřili objevitelé hormonu GLP-1, který je hlavní složkou léků na hubnutí.

V pondělí v 11:30 jsme se tak dozvěděli jména těch, kdo získali zlatou medaili, diplom a finanční odměny, spojenou s udělením Nobelovy ceny za fyziologii a lékařství pro rok 2027. Doposud bylo uděleno 116 Nobelových cen v tomto oboru.

První laureát byl vyhlášen v roce 1901. Doposud bylo 40 cen za medicínu uděleno pouze jednomu laureátovi, 36 cen za medicínu bylo rozděleno mezi dva laureáty a 40 cen za medicínu bylo rozděleno mezi tři laureáty.

V roce 2023 získali ocenění vědci, kteří se věnovali výzkumu využití vakcín mRNA, předloni pak za výsledky při zkoumání zvláštní skupiny malých molekul RNA (microRNA, miRNA), které hrají klíčovou roli v regulaci genů. V roce 2025 to byl výzkum periferní imunitní tolerance.

Nobelovou cenou za medicínu byl oceněn výzkum strážců imunitního systému

U letošních cen se spekulovalo o tom, že by cenu mohli získat vědci podílející se na objevu a popisu fungování hormonu GLP-1.

Padne Nobelova cena za Ozempic? Analytici mezi favority řadí hned tři vědce

Nejvýznamnější ocenění v oboru lékařství je dotováno jedenácti miliony švédských korun (přes 24 milionů korun českých). V úterý bude oznámeno, kdo získá cenu za fyziku, ve středu za chemii a ve čtvrtek za literaturu.

V pátek bude ohlášen držitel či držitelka Nobelovy ceny za mír. Jako poslední jsou každoročně vyhlašovány ceny za ekonomii, jejichž laureáti budou známi v pondělí 12. října. Slavnostní předávání Nobelových cen se uskuteční 10. prosince, v den výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela.

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