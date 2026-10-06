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Cena se uděluje od roku 1901. Kromě pamětní medaile z recyklovaného zlata s portrétem Alfreda Nobela o hmotnosti 175 gramů zahrnuje i finanční odměnu. Její výše letos činí 12 milionů švédských korun, tedy asi 26 milionů korun českých. Nobelovská komise však velmi často oceňuje víc vědců současně. Částka se pak dělí. Komise zatím udělila 119 cen.
Čtenář by mohl namítnout, že mu počty nesedí. Od prvního vyhlašování přece uplynulo 125 let. Nesrovnalost má jednoduché vysvětlení.
V šesti letech na udělení ceny za fyziku nedošlo. Konkrétně to byly roky 1916, 1931, 1934, 1940, 1941 a 1942. Během světových válek si asi příčinu snadno domyslíte sami. Mezi nimi pak komise dvakrát shledala, že navržené objevy na udělení medaile nestačí.
První cenu získal Němec Wilhelm Röntgen. Bylo to za objev záření dnes u nás označovaného jeho jménem. Po něm následovalo celkem 229 badatelů, jimž se dostalo podobné cti.
Jeden člověk zatím vyhrál Nobelovu cenu ve 47 případech, dva lidé ve 33 a tři ve 39. Jen jednomu vědci se podařilo dosáhnout této pocty dvakrát, Američanovi Johnu Bardeenovi. Poprvé to bylo za objev tranzistoru, podruhé za mikroskopickou teorii supravodivosti.
Nejmladší laureát byl dosud Brit Lawrence Bragg. Zabýval se výzkumem struktury krystalů. Cenu získal v pouhých 25 letech. Nejstarším oceněným v oblasti fyziky se stal Američan Arthur Ashkin. Komise ho ocenila za objev optické pinzety v 96 letech.
Ve středu bude následovat vyhlášení Nobelovy ceny za chemii. Ve čtvrtek přijde literatura, v pátek mír. V pondělí vyhlásí komise ještě laureáty v oblasti ekonomie. Poslední zmíněná medaile se ovšem uděluje teprve od roku 1969. Oficiálně jde o Cenu Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela.