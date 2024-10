Přinesli AI do výzkumu bílkovin, posouvají i boj s nádory. Teď si odnášejí nobelovku

Domluvily se výbory pro Nobelovy ceny za fyziku a chemii? K podezření svádí fakt, že cena za fyziku byla udělena objevitelům umělých neuronových sítí a Nobelovu cenu za chemii získali vědci, kteří by bez umělé inteligence svých objevů nikdy nedosáhli. Verdikt o každé z Nobelových cen je však až do vyhlášení tajný a členové příslušné komise znají jen vítěze, kterého sami odhlasovali. Dohoda mezi komisemi nepřipadá do úvahy. Letošní cena tak jen podtrhla význam, jaký má umělá inteligence pro současný svět a pro řešení závažných problémů.

Co kdybychom potřebovali bílkovinu, která se nikde v přírodě nevyskytuje a žádný pozemský organismus pro ni nemá gen? Mohl by to být třeba protein, který se naváže na virus nebo na nádorovou buňku a zničí je.