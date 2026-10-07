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Chemičtí nobelisté za rok 2026 zkoumali zrcadlové obrazy molekul života

Radek John
Přímý přenos   10:45
Nobelovu cenu za chemii získali Francouz Henri B. Kagan a Japonec Kensō Soai. Studovali proč se některé molekuly v živých buňkách dají najít jen v jedné verzi, ačkoliv mají dvě. Ty jsou přitom navzájem svými zrcadlovými obrazy.

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Chemii je zvykem definovat jako vědecké studium složení, struktury a chování hmoty. Chováním jsou míněny zejména chemické reakce, při nichž zanikají staré vazby a tvoří se nové. Obor se běžně považuje za jakýsi mezičlánek mezi fyzikou a biologií. Chemikové obvykle studují systémy moc složité pro fyziky a příliš jednoduché pro biology.

Při udílení Nobelových cen se však často stává, že si medaili a finanční odměnu odnášejí badatelé z těchto dvou příbuzných oborů. Čistou chemii je těžké najít. Bylo to tak už od roku 1901.

Vůbec první Nobelovu cenu za chemii získal Nizozemec Jacobus Henricus van ʼt Hoff. Komise ocenila jeho výzkumy chemické kinetiky a osmotického tlaku. Obojí se v mnohém blížilo spíše fyzice.

Od té doby bylo uděleno 117 dalších cen. Komise podobně jako v dalších oblastech některé roky vynechala. Konkrétně to zatím bylo osmkrát – v letech 1916, 1917, 1919, 1924, 1933, 1940, 1941 a 1942. Důvody byly buď válka, nebo nedostatečně převratná povaha navržených výzkumů.

Při udělování chemických Nobelových cen dochází stejně jako u dalších oborů k jejich dělení mezi víc laureátů. Dohromady je proto zatím dostalo 198 lidí.

V 63 případech komise ocenila jen jednoho člověka. Při dalších 25 příležitostech si cenu rozdělili dva lidé. Zbývajících 29 cen dostali dokonce tři vědci. Dělení se přitom týká i peněžité odměny. Ta letos dělá 12 milionů švédských korun, tedy asi 26 milionů korun českých.

Ve čtvrtek bude následovat cena za literaturu, v pátek za mír. Po víkendu vyhlásí komise ještě laureáty v oblasti ekonomie. V poslední zmíněné disciplíně se ovšem ocenění uděluje teprve od roku 1969. Oficiálně jde o Cenu Švédské národní banky za rozvoj ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela.

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