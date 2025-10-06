Nobelovou cenou za medicínu byl oceněn výzkum imunologie

11:00aktualizováno  11:39
Říjen může být považován za svátek vědy. Je to měsíc, během nějž jsou vyhlašovány Nobelovy ceny, tedy jedno z nejznámějších ocenění vědeckých úspěchů. Tradičně vše začíná oznámením laureátů oceněných v oboru fyziologie a lékařství. Letos ocenění získal výzkum periferní imunitní tolerance.

V pondělí 6. října krátce po 11:30 jsme dozvěděli jména lidí, kteří získali Nobelovu cenu za fyziologii nebo lékařství, označovanou také jako Nobelova cena za medicínu.

Ocenění nyní obdrželi tři vědci za výzkum periferní imunitní tolerance, konkrétně za objev toho, jak je imunitní systém udržován v rovnováze. Ocenění tak získali Mary E. Brunkowová z Institutu pro systémovou biologii v americkém Seattlu, Fred Ramsdell ze společnosti Sonoma Biotherapeutics ze San Francisca v USA a Šimon Sakaguči z Osacké univerzity v Japonsku.

Letos byla vyhlášena již 116. Nobelova cena za medicínu

Statistiky napovídali, že i letos jsme mohli očekávat ocenění více laureátů.

Doposud bylo uděleno 115 Nobelových cen za fyziologii nebo medicínu. První laureát byl vyhlášen v roce 1901. Podle švédského Karolínského institutu, který cenu vyhlašuje, bylo 40 cen za medicínu uděleno pouze jednomu laureátovi, 36 cen za medicínu bylo rozděleno mezi dva laureáty a 39 cen za medicínu bylo rozděleno mezi tři laureáty.

Poslední dva roky se ocenění dostalo k vědcům, kteří se věnovali výzkumu využití vakcín mRNA, nebo jako loni za výsledky při zkoumání zvláštní skupiny malých molekul RNA (microRNA, miRNA), které hrají klíčovou roli v regulaci genů.

Za jaký výzkum bude udělena cena letos, se dozvíme již brzy.

Nobelovy ceny jsou noční můrou sázkařů, laureáti se těžko odhadují

Nejvýznamnější ocenění v oboru lékařství je dotováno jedenácti miliony švédských korun (přes 24 milionů korun českých). V úterý bude oznámeno, kdo získá cenu za fyziku, ve středu za chemii, ve čtvrtek za literaturu.

V pátek bude ohlášen držitel či držitelka Nobelovy ceny za mír. Jako poslední jsou každoročně vyhlašovány ceny za ekonomii, jejichž laureáti budou známi v pondělí 13. října. Slavnostní předávání Nobelových cen se uskuteční 10. prosince, na výročí úmrtí švédského vědce a zakladatele ocenění Alfreda Nobela.

