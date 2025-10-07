Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Švédský Karolínský institut dnes v 11:45 oznámil jména tří vědců, které ocenil Nobelovou cenou za fyziku. Jsou to John Clark a John M. Martinis z Kalifornské univerzity a Michel H. Devoret, který vedle této univerzity působí i na Yale University.
Letošní laureáti Nobelovy ceny provedli experimenty s elektrickým obvodem, v nichž demonstrovali jak kvantově mechanický tunelový jev, tak kvantované energetické hladiny v systému, který byl dostatečně velký, aby se vešel do dlaně.
Tento výzkum poskytl příležitosti pro vývoj nové generace kvantových technologií, včetně kvantové kryptografie, kvantových počítačů a kvantových senzorů.
Od roku 1901 do 2024 již toto ocenění získalo 118 fyziků. Nyní se k nim přidávají další tři, kteří se letošní cenu podělí.
Je těžké odhadovat, kdo a za jaký výzkum by mohl letošní ocenění získat, ale nejvíce se spekuluje o oblasti kvantové fyziky a kvantových počítačů. Zpřesnění těchto odhadů nepomáhá ani to, že jednání o Nobelových cenách a nominace jsou drženy v tajnosti po dobu 50 let.
Loni bylo ocenění uděleno vědcům zkoumajícím strojové učení za pomoci neuronových sítí, což se dá považovat za základ nynějšího boomu umělé inteligence. Předloni Nobelova cena mířila ke třem fyzikům, jejichž práce umožnila sledovat svět elektronů uvnitř atomů a molekul na úrovni attosekundových procesů.
Nejvýznamnější ocenění v oboru fyziky je dotováno jedenácti miliony švédských korun (přes 24 milionů korun českých). Ve středu bude oznámeno, kdo získá cenu za chemii, ve čtvrtek za literaturu.