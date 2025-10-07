Nobelovou cenou za fyziku byli oceněni vědci za kvantovou mechaniku

Týden Nobelových cen pokračuje vyhlašováním ocenění za výzkum v oblasti fyziky. Po včerejších laureátech v oblasti fyziologie nebo lékařství jsme se nyní dozvěděli, kdo si prestižní cenu odnesl i v oboru, který zkoumá hmotu, její vlastnosti, chování a interakci.

Švédský Karolínský institut dnes v 11:45 oznámil jména tří vědců, které ocenil Nobelovou cenou za fyziku. Jsou to John Clark a John M. Martinis z Kalifornské univerzity a Michel H. Devoret, který vedle této univerzity působí i na Yale University.

Letošní laureáti Nobelovy ceny provedli experimenty s elektrickým obvodem, v nichž demonstrovali jak kvantově mechanický tunelový jev, tak kvantované energetické hladiny v systému, který byl dostatečně velký, aby se vešel do dlaně.

Tento výzkum poskytl příležitosti pro vývoj nové generace kvantových technologií, včetně kvantové kryptografie, kvantových počítačů a kvantových senzorů.

Od roku 1901 do 2024 již toto ocenění získalo 118 fyziků. Nyní se k nim přidávají další tři, kteří se letošní cenu podělí.

Je těžké odhadovat, kdo a za jaký výzkum by mohl letošní ocenění získat, ale nejvíce se spekuluje o oblasti kvantové fyziky a kvantových počítačů. Zpřesnění těchto odhadů nepomáhá ani to, že jednání o Nobelových cenách a nominace jsou drženy v tajnosti po dobu 50 let.

Loni bylo ocenění uděleno vědcům zkoumajícím strojové učení za pomoci neuronových sítí, což se dá považovat za základ nynějšího boomu umělé inteligence. Předloni Nobelova cena mířila ke třem fyzikům, jejichž práce umožnila sledovat svět elektronů uvnitř atomů a molekul na úrovni attosekundových procesů.

Nejvýznamnější ocenění v oboru fyziky je dotováno jedenácti miliony švédských korun (přes 24 milionů korun českých). Ve středu bude oznámeno, kdo získá cenu za chemii, ve čtvrtek za literaturu.

Očkování proti covidu přineslo 38 bilionů dolarů. Stálo jen desítky miliard

Vědci se pokusili spočítat, kolik lidstvo získalo vynálezem vakcíny proti covidu. Vycházeli přitom ze dvou různých metod přepočtu hodnoty lidského života na peníze. Výsledek měl proto značný rozptyl.

3. října 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Polská operace NKVD počtem zavražděných několikrát překonala Katyňský masakr

Ještě před druhou světovou válkou postihl Poláky žijící na území SSSR teror obrovského rozsahu. Jednalo se o polskou operaci NKVD. Počtem obětí tato tragédie několikrát převýšila veřejnosti mnohem...

3. října 2025

