Ve středu se vyhlašují Nobelovy ceny za chemii

Třetí den v týdnu, kdy Královská švédské akademie věd ve Stockholmu vyhlašuje Nobelovy ceny, se do tohoto města upírají zraky zájemců o jména laureátů ceny v oboru chemie. Dozvíme se v 11:45, kdy mají být oficiálně vyhlášeni.
Podobně jako u předchozích cen je složité odhadovat, kdo si může cenu převzít. Někteří odborníci spekulují, že by to mohl být někdo, kdo se zabýval biochemií, případně pak vývojem preparátů na cukrovku a hubnutí.
Loni získali Nobelovu cenu vědci zabývající se trojrozměrnou strukturou základních molekul života – bílkovin, předloni pak za objev a syntézu kvantových teček.
Bude to již 117. udílení prestižního ocenění v tomto vědeckém oboru. Doposud jím bylo honorováno na 195 vědců, přičemž 63 cen za chemii bylo uděleno pouze jednomu laureátovi, 25 cen bylo rozděleno mezi dva laureáty a 28 cen získali tři laureáti. Pouze Frederick Sanger a Barry Sharpless byli oceněni dvakrát.