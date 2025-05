BMI (brain machine interface) či BCI (brain computer interface) zprostředkovávají komunikaci mezi mozkem a počítačem, který pak může vysílat povely do dalších elektronických zařízení – třeba do hlasového syntezátoru nebo robotické ruky. V kombinaci s AI dokážou pozoruhodné věci. Budeme komunikovat s počítači díky elektrodám voperovaným do mozku? Nebo snad patří budoucnost snímání aktivity neuronů elektrodami přiloženými k hlavě?