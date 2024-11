Mrtvola ve studni skutečně byla. A po osmi staletích ožívá díky genetikům

Část 1/4

Kopec, na kterém stál hrad Sverresborg

„Bagleři se zmocnili veškerého zboží, které bylo na hradě, a pak vypálili všechny budovy. Vzali mrtvolu muže a hodili ji hlavou dolů do hradní studny. Nanosili kameny a házeli je do studny, dokud ji celou nezasypali.“ Tak popisuje norská Sága o Sverrem dobytí hradu Sverresborgu, který se ve 12. století tyčil na skalisku nad dnešním Trondheimem.

Šlo o pouhou epizodu občanských válek, v nichž od roku 1130 do roku 1240 bojovaly o nadvládu nad Norskem dvě koalice. Bagleři hájili zájmy šlechty a kléru a jejich označení bylo proto odvozeno od staronorského „bagall“, což lze volně přeložit jako „biskupovi lidé“. Proti nim stáli birkebeineři, jejichž přezdívka (lze ji přeložit jako „březonozí“) měla pejorativní nádech. Odkazovala na boty z březové kůry nemajetných stoupenců.

Většina informací o válkách mezi baglery a birkebeinery pochází právě ze Ságy o Sverrem sepsané z valné části islandským opatem Karlem Jónssonem. Ten zaznamenával události tak, aby vyznívaly ve prospěch krále Sverreho Sigurdssona (1145/1151 – 1202) podporovaného birkebeinery. Samotný text ságy se netají tím, že král osobně diktoval, co se o něm bude psát.

O dobytí Sverresborgu baglery v roce 1197 není pochyb. Zmínka o mrtvole hozené do hradní studny však mohla být součástí středověké propagandy, která se snažila líčit baglery jako bezohledné ničitele. Obrat v náhledu na tuto epizodu přinesl rok 1938, kdy se pod balvany na dně hradní studny našla lidská kostra. Archeologové plánovali detailnější průzkum studny, ale s příchodem druhé světové války ze záměru sešlo.

Kostra upadla do zapomnění a zůstala ve studni až do roku 2014, kdy norští archeologové vyzvedli její část a podrobili ji zevrubnému výzkumu. Analýzy odhalily, že patřila muži starému 30 až 40 let, a radiouhlíková metoda datovala skon muže přibližně do doby dobytí Sverresborgu. Proto byly o dva roky později vyzvednuty ostatky kompletně a začal jejich systematický výzkum. O jeho výsledcích nyní referuje mezinárodní tým vedený Michaelem Martinem z university v Trondheimu ve vědeckém časopise iScience.