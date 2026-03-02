O lidi ve věku mezi padesátkou a šedesátkou nejeví zaměstnavatelé velký zájem. Duševní zdatnost přitom kulminuje právě v tomto věku. Vyplývá to ze studie Gillese Gignaca z University of Western Australia a Marcina Zajenkowskiho z univerzity ve Varšavě otištěné vědeckým časopisem Intelligence.
Fyzicky jsou lidé na vrcholu kolem třicítky – disponují největší silou svalů i vytrvalostí. Však také vrcholoví sportovci podávají nejlepší výkony mezi 20 až 35 lety. Ve 30 letech kulminuje i objem mozku a s tím i některé typy duševních výkonů. Například rychlost, s jakou dokážeme zpracovávat informace, vrcholí kolem 20. roku věku. Matematici obvykle dosahují největších úspěchů kolem třicítky a profesionální hráči šachu se jen zřídka udrží v absolutní špičce po čtyřicítce.
Fyzická zdatnost má sice svůj podíl na úspěšnosti v životě, ale není to jediný rozhodující faktor. Dokonce i u etnik, která stále ještě žijí podobně jako naši pravěcí předci, jsou při lovu nejúspěšnější muži ve věku mezi 35 a 50 lety, tedy v době, kdy jsou fyzicky za zenitem. V moderní společnosti, kde hraje fyzická zdatnost ještě menší roli, dosahují lidé nejvyšších pracovních postů a také nejlepších výdělků mezi 50 a 55 roky.
Výsledky řady vědeckých studií dávají tušit, že s postupujícím věkem sice lidský mozek ztrácí na rychlosti, s jakou zpracovává informace, ale zároveň získává jiné kvality. Na finanční gramotnost seniorů se mnozí dívají s despektem, ale faktem zůstává, že tato schopnost dosahuje vrcholu po šedesátce. Podobně je tomu s dalšími schopnostmi, jako je emoční inteligence nebo řešení morálních dilemat.
Do kdy tedy získáváme na duševní výkonnosti a kdy už se na nás stáří podepisuje do té míry, že ve výkonech mozku nastává obrat k horšímu? Právě na tuto otázku hledali odpověď Gignac a Zajenkowski ve své studii. Rozhodli se zohlednit 16 psychologických kritérií, jako je logické uvažování, rychlost rozhodování nebo emoční inteligence. Do úvahy brali také „velkou pětku“ základních rysů lidské osobnosti – otevřenost novým zkušenostem, svědomitost, extraverzi, přívětivost a neuroticismus.
Zdatní senioři
Výsledky Gignaca a Zajenkowskiho svědčí o tom, že se lidé v mnohých psychologických kritériích zlepšují do poměrně vysokého věku. Svědomitost narůstá do pětašedesáti a emocionální stabilita dokonce do pětasedmdesáti let. Odolnost k unáhleným úsudkům, které mohou vést k nepřesným, či dokonce iracionálním rozhodnutím, se zvyšuje až do 70 až 80 let.
Když dali Gignac a Zajenkowski do kupy všech 16 psychologických kritérií, došli k závěru, že celkově výkonnost lidského mozku stoupá až do věku mezi 55 a 60 lety. První neklamné známky poklesu jsou patrné po dosažení věku 65 let a v 75 letech začne propad duševních sil nabírat na rychlosti a intenzitě. Gignac a Zajenkowski tak vysvětlují úspěšné působení seniorů v náročných pozicích. Historie nabízí dlouhou řadu příkladů vědců a umělců, kteří vytvořili vrcholná díla v pokročilém věku. Aristoteles, Platón nebo Euripides prokazovali i ve stáří brilantní myšlení. Darwin napsal revoluční pojednání „O původu druhů“ v padesáti a ve stejném věku vynalezl Thomas Alva Edison první filmovou kameru – kinetograf.
Kompletně ohluchlý Beethoven složil svou Devátou symfonii, když mu bylo 53 let. Malíř Claude Monet namaloval některá ze svých vrcholných pláten, například slavné Lekníny, až po sedmdesátce. Michelangelo Buonarroti dokončil v Sixtinské kapli fresku Poslední soud v šestašedesáti a o pět let později jako architekt zcela přepracoval koncepci nově budované římské baziliky svatého Petra.
Dnes jsou lidé nad 50 let zhusta považováni za neperspektivní a v pětašedesáti dostávají oficiálně nálepku „senior“. Některé profese mají přímo určený limit pro odchod do důchodu, například dopravní piloti na mezinárodních linkách v 60 nebo 65 letech. Obvykle se tyto věkové limity týkají náročných povolání s vysokou zodpovědností a jsou širokou veřejností vnímány jako bezpečnostní pojistka proti fatálním chybám a následným škodám. V poklesu duševní výkonnosti s věkem ale existují velké individuální rozdíly. Pro mnohé je i relativně pokročilý věk skutečně jen pouhé číslo.