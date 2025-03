Je to marné. Za touhu po sladkém mohou přirozené procesy v mozku

Zásady zdravé výživy se na nás valí ze všech stran. Nešetří jimi televize či rozhlas, jsou jimi nacpané lifestylové časopisy a internet jimi přetéká. Všichni doporučení zdravé výživy znají, ale zdaleka ne každý se jimi řídí. Rady dietologů se nejednou odvolávají na „staré pravdy“ prověřené „věkovitými zkušenostmi“. Vezměme si třeba doporučení: Snídani sněz celou, o oběd se rozděl s přítelem a večeři dej nepříteli.

Ano, každý dobře ví, že cpát se večer či dokonce plundrovat ledničku po nocích je nejlepší cesta k nadváze, obezitě a zdravotním komplikacím, jež s tím souvisejí. Jenže naše vnitřní biologické hodiny si mohou žádat největší přísun živin právě v pozdních hodinách. Zjistili to američtí lékaři vedení Davidem Barkerem z Medical School of Brown University v americkém Providence u teenagerů, které drželi necelé dva týdny v přísně kontrolovaných podmínkách. Výsledky jejich experimentu přinesl vědecký časopis Proceedings of the National Academy of Sciences.