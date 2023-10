Jsme uprostřed šestého zániku živočišných druhů, varuje mořská bioložka

Vystudovala psychologii a pak ve Velké Británii mořskou biologii. „Dalo mi to perspektivu pořádně vidět svět kolem nás a uvědomit si, co nám hrozí, když si zničíme oceány, už nyní zaplavené oxidem uhličitým,“ říká Kateřina Bošková.

Co vlastně dělá mořská bioložka?

Když se řekne mořská biologie, tak si většina lidí asi představí želvy a delfíny. Já jsem se však zaměřovala na mořské ekosystémy a jak porozumět přímořským oblastem. Málo lidí si také spojí mořskou biologii s klimatickou změnou. Devadesát procent toho, co jsme probírali, je s ní spojená. Od industriální revoluce oceán fungoval jako houba, která do sebe vsakovala oxid uhličitý, tahala ho z atmosféry. Až poměrně pozdě jsme si všimli změn, protože se děly pod hladinou.