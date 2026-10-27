Lidstvo v současnosti vyrábí asi 450 milionů tun nejrůznějších plastů. Ještě v roce 1950 to byly jen dva miliony. Nezanedbatelná část produkce se dostává do životního prostředí. Postupně se láme na menší a menší kousky. Končí to částicemi, jejichž velikost se měří dokonce v nanometrech, tedy miliardtinách metru. V našem životním prostředí jsou mikro- a nanoplasty všudypřítomné. Výzkumníci je objevili na Mount Everestu i v Mariánském příkopu. Proto panují obavy, co se bude dít, když proniknou do lidského těla.
Ke škodlivosti plastových částic přispívají jednoduché geometrické zákonitosti. Zatímco objem roste s třetí mocninou, povrch s druhou. Krychle o straně deset centimetrů má povrch 600 centimetrů čtverečních a objem 1 000 centimetrů krychlových. Po rozřezání na 1 000 malých kostiček s hranou jeden centimetr zůstane objem stejný. Celkový povrch však vzroste na 6 000 čtverečních centimetrů.
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Že by už nezáleželo na barvě? Nový postup chce zlepšit recyklaci plastů
Jak píše New Scientist: Když se půlcentimetrová kulička PVC rozpadne na biliardu (1015, jednička a patnáct nul) menších kousků o průměru 50 nanometrů, jejich povrch vroste 100 000krát. Tuto plochu pak mohou využít bakterie způsobující všelijaké zdravotní potíže. Samotný materiál plastů považovali vědci dlouho za celkem neškodný. Vyrábí se tak, aby byl z chemického hlediska netečný.