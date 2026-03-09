Migrénami trpí více než miliarda obyvatel naší planety. U žen je tato nemoc přibližně čtyřikrát častější než u mužů. Nejčastěji se projevuje pulsujícími bolestmi hlavy a zvýšenou citlivostí na světlo, případně další smyslové podněty. Obojí může být provázeno nevolností a zvracením. (Podrobněji viz box Jak záchvat probíhá na konci článku.) Příčině tohoto nanejvýš nepříjemného onemocnění lékaři dosud rozumějí jen částečně. Podílejí se na něm nervové buňky, signální molekuly ovlivňující mozkové cévy a vrstvy vaziva, které mozek chrání, tzv. mozkové pleny.
U některých pacientů vyvolávají záchvaty třeba i určitá jídla, případně fyzická námaha.