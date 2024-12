Kdybyste začali chodit po ulici s mrtvou rybou na hlavě, nejspíš by vás lidé považovali za blázny. Mezi kosatkami z okolí Pudgetova zálivu to zjevně neplatí. Nosí rybí klobouky už podruhé. Zoologové...

Vyzkoušeli jsme televizor s novým operačním systémem Titan, jenž postupně nahradí Google TV v televizorech Philips. V budoucnu se však může objevit i v přístrojích jiných značek. Je to v Evropě...

Unboxing notebooku Apple za 184 450 Kč. Dává vám taková konfigurace smysl?

Do redakce dorazil nový šestnáctipalcový MacBook Pro v doslova brutální konfiguraci. Nejvyšší verze procesoru M4 Max, nejvíce paměti co Apple nabízí a druhé největší úložiště. Takovýto stroj ani my...