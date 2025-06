20:00

Bylo pozdní jaro, tak roku 66 500 000 př. n. l. plus minus milion let. Z ničeho nic se nad místy, kterým dnes říkáme Severní Amerika, objevila obří ohnivá koule. Dinosauři se nestačili ani ohlédnout, když se planetka srazila se Zemí a nastala apokalypsa. Na místě dopadu vznikl obří kráter, dnes označovaný jak Chicxulub. Máme taková místa i v Evropě? Nebo dokonce v Česku? To za nás zjišťoval historik Jiří Martínek, známý jako Doktor Vševěd z televizního pořadu Na lovu.