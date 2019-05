Kilogram má novou definici. Jeho fyzická podoba ztratila 50 mikrogramů

Nová definice kilogramu O nové definici kilogramu a dalších základních jednotek soustavy SI (Mezinárodního systému jednotek) rozhodli zástupci zemí na konferenci Mezinárodního úřadu pro míry a váhy (BIPM) loni v listopadu ve francouzském Versailles. Nově se nyní základní jednotka hmotnosti odvozuje od pevné hodnoty Planckovy konstanty.

Dosud byl kilogram definován jako hmotnost mezinárodního prototypu kilogramu uloženého v trezoru v Sévres u Paříže. Dlouhá měření však ukázala, že za více než 100 let existence tohoto etalonu kilogramu (válce ze slitiny platiny a iridia) se jeho hmotnost vlivem povrchových procesů, používání či údržby snížila o přibližně 50 mikrogramů. To odpovídá asi jednomu zrnku písku.

u Paříže. Dlouhá měření však ukázala, že za více než 100 let existence tohoto etalonu kilogramu (válce ze slitiny platiny a iridia) se jeho hmotnost vlivem povrchových procesů, používání či údržby snížila o přibližně 50 mikrogramů. To odpovídá asi jednomu zrnku písku. Vědci proto v minulých letech hledali jiné způsoby definice kilogramu, ve hře bylo několik variant. Posléze přistoupili k definici nové, a to na základě pevné hodnoty Planckovy konstanty. Ta patří mezi základní konstanty v kvantové fyzice a vyjadřuje vztah mezi energií fotonu a frekvencí odpovídající jeho vlnové délce.

Jednoznačná definice kilogramu je důležitá i proto, že se od něj odvozuje řada dalších fyzikální jednotek. Národním metrickým ústavům také odpadne jedna starost: až doposud musely příležitostně své etalony posílat do sídla BIPM ke kalibraci s původním válcem, "Velkým K". V Česku uchovává tento státní etalon (umístěný ve skleněném krytu) Český metrologický institut v Brně.

Odborný ředitel pro fundamentální metrologii a statutární zástupce Českého metrologického institutu Jiří Tesař loni řekl, že běžný uživatel v oblasti průmyslu, ekonomiky, obchodu nebo domácnosti by změnu zaznamenat neměl. "Pozná až sekundárně po čase, že redefinice umožní rozvoj nových technologií nebo zpřesnění některých měření. Příkladem může být soustava na určování polohy GPS v elektrotechnice," řekl.

Kilogram byl dosud poslední jednotkou definovanou podle hmotného předmětu, například základní jednotka délky - metr - byla už před lety určena na základě rychlosti světla ve vakuu. Novou definici loni získaly i kelvin (jednotka termodynamické teploty), ampér (jednotka elektrického proudu) a mol (jednotka látkového množství).

Kilogram (kg) je jednotkou hmotnosti, odpovídá zhruba hmotnosti jednoho litru vody. Název kilogramu je odvozen z latinského kořene "grámma", k němuž se přidala předpona soustavy SI kilo. Přestože označení jednotky již obsahuje předponu, jedná se o základní jednotku a naopak gram je považován za násobek této základní jednotky.

Definice kilogramu založená na prototypu byla v platnosti od první Generální konference pro váhy a míry (CGPM) v roce 1889. První definice kilogramu přitom pocházela již z roku 1875. Předcházelo jí pověření vědců v dobách francouzského krále Ludvíka XVI., aby stanovili jednotky v desítkové soustavě.