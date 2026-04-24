Jak nás může ovlivnit sluneční počasí?
Sluneční počasí může ovlivnit technologie na Zemi i ve vesmíru. Samotné sluneční erupce jsou záblesky elektromagnetického záření, které mohou narušit ionosféru, a tím i GPS, rádiovou komunikaci nebo spojení se satelity. Větší dopady na energetické sítě či další infrastrukturu ale obvykle souvisejí spíš s výrony koronální hmoty a následnými geomagnetickými bouřemi. Proto je důležité sluneční aktivitu co nejpřesněji sledovat a předvídat. Předpovídání těchto jevů je důležité i pro bezpečnost astronautů, protože při silné sluneční aktivitě mohou být vystaveni zvýšené dávce radiace a je potřeba včas přijmout ochranná opatření, například je přesunout do částí kosmické lodi nebo stanice s vyšší úrovní stínění.
Právě s tím může pomoct velký jazykový model Surya. Název vychází ze sanskrtského výrazu pro Slunce (v českém přepisu súrja). IBM ho ve spolupráci s NASA vytrénovala na základě rozsáhlých dat ze slunečních pozorování. Jeho úkolem není jen „varovat před nebezpečím“, ale hlavně zpřesňovat předpovědi tak, aby bylo možné reagovat dřív a informovaněji.
Dnešnímu uživateli počítače při podobné události nejspíš nehrozí elektrické šoky, mnohem větším rizikem jsou ale výpadky infrastruktury a velké hospodářské škody.