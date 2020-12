Objev, který změní svět. Vědec Martin Jínek o nobelovských nůžkách na DNA

Před několika lety zmítala světem kampaň zelených organizací proti geneticky modifikovaným organismům. Aktivisté ničili pole s vědeckými pokusy a varovali před údajně nebezpečným „Frankensteinovým jídlem“. Váš objev ten strach zesílí, nebo spíš zeslabí?

To se dá zatím jen těžko odhadnout. Asi bude záležet hodně na tom, co přijde dřív. Modifikovaná rajčata, bez kterých bychom se asi obešli, nebo uzdravení lidé? Jde prostě o to, s jakými výsledky editace genomu se budeme reálně setkávat. Věřím, že to bude hlavně genetická léčba dědičných chorob a nádorových onemocnění. Tedy jednoznačné a nezpochybnitelné dobro. Názor veřejnosti na genetické modifikace by se díky tomu mohl změnit.