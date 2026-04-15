„Největší Čech“ byl i velký manipulátor. Autoři odhalují taje politiky Karla IV.

Manipulace a dezinformace formují dějiny od starověku až po současnost. Bezpečnostní experti Tomáš Kolomazník a Zdeněk Rod v Rozstřelu na iDNES.cz upozornili, že mezi moderní příklady patří i působení Ruska ve prospěch Green Dealu. Podle autorů nové knihy „Klamy a manipulace napříč staletími“ se nemění princip, ale jen nástroje – a ty jsou dnes nebezpečnější než kdy dřív. Za velkého manipulátora označili i „největšího Čecha“ - Karla IV.

„Pravda je a vždycky bude jenom jedna, ovšem je mnohem složitější se k ní dobrat.“ Bezpečnostní expert Zdeněk Rod tímto výrokem v Rozstřelu na iDNES.cz vystihl podstatu dnešní doby, kterou spolu s kolegou Tomášem Kolomazníkem označuje za postfaktickou.

Podle Kolomazníka dnes žijeme v éře „rozpadu pravdy“. Informace se šíří rychleji než kdy dřív, ale jejich ověřování ustupuje do pozadí. „Všichni tíhnou po senzacích a exkluzivních informacích a nikdo se nezabývá tím, jestli jsou pravdivé,“ řekl.

Smrt studenta Šmída

Autoři ve své nejnovější knize Klamy a manipulace napříč staletími mapují manipulace napříč dějinami – od starověku až po současnost. Jedním z klíčových momentů české historie je podle nich listopad 1989 a zpráva o údajné smrti studenta Martina Šmída. Dodnes není jasné, kdo ji vypustil, spekuluje se o roli StB.

Podle Kolomazníka však není zásadní původ informace, ale její dopad. „Byla spouštěčem klíčových událostí,“ uvedl. Rod doplnil, že šlo o výjimečný případ, kdy manipulace sehrála pozitivní roli, protože vyvolala emoce a urychlila společenské změny. Zároveň ale odmítl zjednodušení, že by sama způsobila pád režimu.

Karel IV.
Joseph Goebbels
Hitlerův ministr propagandy Joseph Goebbels se dívá na fotografa Alfreda Eisenstaedta v zahradě hotelu Carlton během konference Společnosti národů v Ženevě. (září 1933)
Vyobrazení na kříži papeže Urbana V. z 60. let 14. stol. zachycuje papeže s císařem a králem Karlem IV (vpravo). Je zcela viditelné Karlovo atypické držení hlavy a nahrbená záda. Z úcty ke Karlu IV. zachytil umělec i papeže nahrbeného.
Rozhovor s oběma bezpečnostními experty ukázal, že manipulace nejsou výsadou autoritářských režimů. Rod připomněl například incident v Tonkinském zálivu, kdy Spojené státy využily sporný incident jako záminku k eskalaci války ve Vietnamu. U Iráku v roce 2003 pak upozornil, že dodnes není jisté, zda šlo o vědomou lež, nebo chybné zpravodajské vyhodnocení.

Výraznou roli podle expertů hrají manipulace i v současnosti. Kolomazník jako příklad uvedl kauzu Cambridge Analytica, která ukázala, jak lze pomocí dat a sociálních sítí cíleně ovlivňovat voliče. „Tento mechanismus se běžně používá v marketingu, ale jeho přenesení do politiky vyvolalo zděšení,“ uvedl.

Ruská manipulace s Green Dealem

Vedle politiky upozornili i na manipulace v byznysu. Typickým příkladem jsou podle nich tabákové firmy, které v minulosti využily emancipaci žen ke zvýšení prodejů cigaret. Manipuluje se i v klimatické politice. Podle Kolomazníka je například debata o Green Dealu natolik složitá, že se v ní běžný člověk obtížně orientuje. Zároveň upozornil na vliv zahraničních aktérů.

„Vidíme, že třeba v posledních deseti až patnácti letech Rusové šířili dezinformace proti jádru a uhlí,“ uvedl. Důvod byl podle něj pragmatický – Evropa se měla víc spolehnout na ruský plyn. „Podporovali Green Deal, protože věděli, že v přechodné fázi bude Evropa potřebovat ruský plyn,“ dodal.

Právě tento příklad podle něj ukazuje, že manipulace mohou mít i nepřímé a dlouhodobé cíle, které nejsou na první pohled patrné.

Experti se věnovali i české zkušenosti s propagandou. Komunistický režim podle Kolomazníka neovlivňoval společnost jen politickými projevy, ale i kulturou. „Propisovalo se to do filmů a seriálů,“ připomněl například tvorbu oslavující režim nebo idealizující každodenní život.

„Největší Čech“ a manipulátor?

Deep fake Karla IV.

Karel IV.

Jedním z triků Karla IV. byl i případ falešného markraběte Waldemara v Braniborsku. Roku 1348 se objevil neznámý muž, který tvrdil, že zesnulý markrabě svou smrt jen předstíral a vrací se vládnout.

Karel IV. nechal jeho příběh potvrdit „vyšetřovací komisí“, čímž legitimizoval jeho nárok.

Za odměnu získal kurfiřtský hlas, který mu pomohl posílit moc a oslabit soupeře Ludvíka Bavorského.

Zajímavý pohled nabídli i na historické osobnosti. Na obálku knihy zařadili mimo jiné Karla IV., kterého označují za mistra politické manipulace. Karel IV. je podle Roda s Kolomazníkem v českém prostředí silně idealizován, především vlivem romantismu devatenáctého století. Ve skutečnosti však ve své politice běžně využíval manipulace a mocenské intriky. Patřil například k podporovatelům Konstantinovy donace, která sama byla historickým falzem.

Podle obou autorů se v historii nemění samotný princip manipulace, ale pouze nástroje. Zatímco dřív šlo o mluvené slovo, letáky nebo rádio, dnes dominují sociální sítě, algoritmy a umělá inteligence.

A právě technologie představují největší hrozbu do budoucna. Kolomazník varoval před nástupem deep fakes a „infikovaného“ informačního prostředí. „Dostáváme se bohužel do situace, kdy vlastně nikdo ničemu věřit nebude,“ uzavřel bezpečnostní analytik.

