Makakům remdesivir pomohl víc než lidem. Měli lépe nastavenou léčbu

Přípravek remdesivir firmy Gilead se považuje za nejslibnější přípravek proti nemoci způsobené virem SARS-CoV-2. Ale když se podíváte podrobněji na jeho výsledky, jsou vesměs pozitivní, zároveň ovšem ne „převratné“.

Například na konci dubna publikované výsledky ze zkoušky známé jako ACTT v USA, které se dostalo asi největší mediální pozornosti, ukázaly, že pacientům s těžkým průběhem nemoci covid-19 umožnil remdesivir rychlejší zotavení.



Téměř o třetinu také zvýšil šanci pacienta na přežití zhruba o třetinu: ve skupině, která dostala lék byla úmrtnost zhruba 8 procent, ve skupině, která dostala jen placebo, činila zhruba 11 procent (více o studii v našem předchozím článku). Ke konci května byly v časopise NEJM publikovány podrobnější výsledky, které byly plně v souladu s těmi předběžnými.



Výsledky remdesiviru tedy na pohled nejsou nijak oslnivé. Rozhodně se z prvních dat nezdá, že by šlo o „zázračný lék“ proti nemoci. Bližší pohled ovšem ukazuje, že situace je zřejmě lepší, než by se z výsledků klinické zkoušky u lidí mohlo zdát.



Výzkum na zvířatech není pro každého

Příznivá data pochází ze studie na opicích, která probíhala v USA, konkrétně v Rocky Mountains Laboratories ve města Hamilton ve státě Montana. Jde o specializované státní pracoviště, které se věnuje zkoumání těch nejnebezpečnějších virů a bakterií, od moru přes ebolu, v posledních měsících pak samozřejmě především SARS-CoV-2.



Proti řadě jiných laboratoří má velkou výhodu v tom, že může pracovat jednoduše s různými pokusnými zvířaty, ve vědě se říká „zvířecími modely“, včetně primátů. Výzkum na zvířatech se bedlivě sleduje, reguluje a je s ním spojena ohromná administrativa, a tak to není práce pro každou laboratoř. Pokud chtějí vědci na zvířatech experimentovat s nemocemi lidskými, zvláště samozřejmě těmi nebezpečnými, povolování i samotné provádění pokusů jsou ještě o hodně komplikovanější.



V Rocky Mountains Laboratories se ovšem takové pokusy provádí poměrně běžně, a tak se brzy po objevení virus SARS-CoV-2 pustili do hledání vhodného modelu. Na zvířatech se totiž mohou zkoumat aspekty nemoci, které u lidí zkoumat nejde: například lze provést pitvu zvířete, u kterého měla nemoc jen mírný průběh.



Otázka byla, jaké zvíře použít. Při studiu respiračních onemocnění se často používají i například fretky, ale ty pro studium koronavirů nejsou příliš vhodné. Virus u nich totiž nezpůsobí žádné onemocnění. U myší se nákaza také neprojevuje, pokud nejde o myši geneticky upravené, které mají navíc na povrchu buněk lidský receptor ACE2, který virus používá ke vstupu do lidských buněk.



Na základě zkušeností s viry MERS a SARS, se kterými v Rocky Mountains také v minulosti pracovali, se tak vědci rozhodli, že budou hledat i nějakého vhodného primáta - u nich totiž alespoň tyto předchozí koronaviry také způsobují nemoc podobnou jako u člověka, což samozřejmě otevírá nové možnosti výzkumu.



Vhodné zvíře se nakonec našlo poměrně snadno. Přímo v Rocky Mountains Laboratories byla shodou okolností k dispozici skupina makaků rhesus, vzpomínala šéfka týmu, který měl hledání opičího modelu na starosti, Emmie de Witt v podcastu TWiV (který mimochodem vážnějším zájemců o virologii a obecně biologii doporučujeme. Není sice přímo popularizačně-naučný, ale je rozhodně velmi poučný. Pozor, epizody mívají přes hodinu, a už jich je zhruba 620.) Bylo to příznivá shoda okolností, protože stejně jako celá řada dalších „produktů“, i opice pro lékařský výzkum se do USA z velké části dováží z Číny. Omezení leteckého spojení mezi oběma zeměmi ovšem znamenalo, že dodávky budou minimálně obtížné, ne-li nemožné.



Jak se ovšem ukázalo, u makaků rhesus SARS-CoV-2 působí podobně jako u člověka. Většina nakažených opic má onemocnění spíše mírný, až středně těžký průběh, podobně jako tomu je u člověka, uvádí vědci v práci, kterou vydal v květnu časopis Nature.



Jak pomáhá makakům

Vědci z Rocky Mountains Laboratories pak využili další své unikátní zkušenosti: laboratoř totiž v posledních letech pracovala s dnes tak dobře známým remdesivirem. Právě tady probíhaly některé studie, které zkoumaly jeho slibné účinky proti viru MERS-CoV, tedy koronaviru, který se objevil v roce 2012 a také způsobuje respirační obtíže. Šíří se ovšem mnohem hůře než SARS-CoV-2, a tak nedokázal nikdy vyvolat větší vlnu onemocnění. Naštěstí, protože má výrazně, o řád vyšší smrtnost než SARS-CoV-2.



Výsledky ze zkumavek naznačovaly, že remdesivir by mohl být proti koronavirům obecně poměrně účinný. To se při pokusech na opicích v Rocky Mountains Laboratories pak také potvrdilo (studie vyšla v únoru 2020 v časopise PNAS). Laboratoř tak byla v ideální pozici, aby se pustila do výzkumu nového viru - stačilo v podstatě zopakovat podobný experiment s MERS, jen co bude k dispozici dostatek léku a vhodná zvířata.



Výsledek pak shrnuje studie, která je zatím jen ve formě tzv. preprintu dostupná na serveru bioRxiv.org (preprint je práce, která ještě nebyla vydána ve vědeckém časopise a neprošla celým „ověřovacím kolečkem“ s tím spojeným). Vyplývá z ní, že remdesivir opravdu velmi výrazně snižuje množství viru v těle napadených zvířat.

Nejznámějším pacientem, který v ČR dostal remdesivir, je Robert Markovič.

Nešťastných 12 vybraných opic bylo vystaveno extrémně vysoké dávce viru, která u nich prakticky okamžitě vyvolala onemocnění (dávky byly tak vysoké, že v podstatě nebyla žádná inkubační doba). Polovina zvířat 12 hodin vystavení viru dostala dávku remdesiviru, která (přepočteno na váhu, samozřejmě) odpovídá dávkování u lidí. Lék pak opice z této skupiny dostávaly jednou denně dalších šest dní. Druhá polovina zvířat byla kontrolní skupina, který žádný lék nedostala.



Vědci sledovali zdravotní stav zvířat a také jim odebíraly vzorky, které měly určit množství viru v dýchacích cestách (to se provádí v podstatě „výplachem“, tzv. bronchoalveolární laváží). I když opice byly udržovány v poměrně příjemném a stimulujícím prostředí (údajně včetně videí a hudby), jejich život po nákaze nebyl dlouhý: sedmý den byla všechna zvířata utracena a vědci u nich provedli pitvu. Žádné z nich nezemřelo v průběhu pokus na samotnou nemoc či z jiných příčin.



Pitva prokázala to, co naznačilo pozorování zdravotního stavu opic: zvířata na remdesiviru měla podstatně lehčí průběh nemoci. Plíce léčených zvířat například byly mnohem méně poškozeny. Také množství viru v tkáních bylo výrazně nižší. (Ne úplně příznivé je, že se příliš nesnížilo množství viru v horních cestách dýchacích a zvířata tedy stále dobře šířila virus po okolí.)



Vzorky odebrané v průběhu pokusu také ukázaly, že u léčených zvířat došlo k poklesu množství viru už zhruba 12 hodin po první dávce. Množství viru v dýchacím traktu bylo už po půl dni zhruba stokrát nižší než u zvířat neléčených.



Vzhledem k malému vzorku pak je spíše jen zajímavostí, že v těle žádného zvířete se neobjevily viry s mutacemi, které by mu poskytly odolnost proti působení remdesiviru - ale na druhou stranu, 12 opic je málo. V případě nasazení u milionů pacientů se pravděpodobnost vzniku takové mutace samozřejmě výrazně zvýší.



Komu dát lék?

Jak to u pokusů na zvířatech bývá, výsledky nelze úplně jednoduše přenést na člověka. Tento výsledek se ovšem zdá podporovat už jinak poměrně dobře podložený předpoklad, že zatím se remdesivir de facto podával lidským pacientům nevhodně.



Vzhledem k tomu, že jde o nevyzkoušený lék a jak málo je k dispozici, se používal především u hospitalizovaných pacientů v těžkém stavu. Mnohem lépe zřejmě funguje, pokud se podá co nejdříve, v době, kdy nemoc ideálně ještě není zcela rozvinutá. I výsledky získané na makacích naznačují, že pak by mohl remdesivir zabránit jejímu vážnému průběhu.

Přípravek totiž zpomaluje množení viru v těle, ani neléčí symptomy, ani nepomáhá s případnými komplikacemi při vážném průběhu nemoci (např. „přehnanou“ reakcí imunitního systému). Viry se neumějí dělit samy, potřebují k tomu hostitelskou buňku, kterou „oklamou“, aby vyráběla novou generaci viru. Remdesivir a podobné přípravky (přesněji tzv. analogy nukleotidů) velmi zjednodušeně řečeno slouží v buňce jako falešné stavební díly vhodné pro stavbu dalších kopií viru. Ovšem ve skutečnosti obsahují pokyn k ukončení „stavby“, a množení viru tedy přítomnost přípravku zastaví.



Výsledky u makaků tedy jen znovu potvrzují, že při dosavadních zkouškách se zřejmě nemohl ukázat plný potenciál léků. Pacienti, kteří se jich účastnili, totiž byli v poměrně pozdní fázi onemocnění.



Lék by se tedy měl i u lidí podávat co nejdříve po nákaze. Je nereálné, že by se to dělo po 12 hodinách jako u opic v pokusu. Ovšem pokud by se to povedlo během prvního týdne po nákaze, počet těžkých případů by se mohl zřejmě snížit, a to možná dosti výrazně.



Hlavní problémy jsou dva, které spolu úzce souvisí. Prvním je dostupnost léku, druhým pak výběr těch, kteří by ho měli dostat. Zatím se předpokládá, že během roku 2020 by mohl být k dispozici řádově v milionech dávek. Rozhodně tedy nebude pro každého, u koho se nákaza odhalí.



Bude se tedy muset nějak vybírat. Dnes už máme poměrně dobré údaje o tom, u koho hrozí vážnější průběh nemoci. Nabízí se tedy varianta, že by remdesivir mohl být přednostně určen pro pacienty z této skupiny, a to co nejdříve po zjištění nákazy.

Jací pacienti budou do této skupiny zařazeni, to bude patrně záležet do značné míry i na dostupnosti léku. Ohroženou skupinu totiž tvoří především starší lidé s nějakými přidruženými potížemi (astmatem, diabetem, po rakovině, s obtížemi ledvin atp.) V zemích „prvního světa“ takových lidí není málo.



Model Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) pro předpověď rizika těžkého průběhu nákazy virem SARS-CoV-2 aplikovaný na obyvatelstvo České republiky. Do skupiny nejvíce ohrožených spadá zhruba 3,8 procenta Čechů, tedy zhruba 400 tisíc lidí.

Tým z Ústavu zdravotnických informací a statistiky dospěl k závěru, že v České republice do ní spadají necelá čtyři procenta české populace, tedy zhruba 400 tisíc lidí (viz prezentaci z květnové konference ÚZIS). Samozřejmě, je možné, že se indikátory podaří ještě „vytříbit“ a skutečně pacienty, u kterých je opravdu velké riziko, vybrat ještě přesněji.



Vše o koronaviru Speciální příloha iDNES.cz. příznaky nemoci

zpravodajství a rozhovory

kontakty a pomoc

Celou situaci bohužel komplikuje poněkud fakt, že r emdesivir se podává transfúzí. Výrobce zatím nepřišel na způsob, jak lék připravit tak, aby se mohl podávat orálně - a nic nenasvědčuje zatím tomu, že by se chystal v tomto směru nějaký průlom. I kdyby tedy lék byl široce dostupný, může ho podávat jen vyškolený personál. Zdá se ovšem, že pokud ho dokáže podat včas, dopad léku na průběh pandemie by mohl být větší, než nasvědčovaly první výsledky.