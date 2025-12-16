Úspěch českých vědců. Borelie si pomáhá při průniku do cév mazanými triky

Jaroslav Petr
Čeští vědci objasnili rafinovaný způsob, jakým se bakterie vyvolávající lymeskou boreliózu dostane do nitra cév a může se pak šířit lidským organismem.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Shutterstock

Lymeskou boreliózou onemocněl v roce 2025 v Česku rekordní počet lidí. Bylo jich kolem osmi tisíc, což je přibližně dvojnásobek případů oproti předchozímu roku. Původcem jsou bakterie Borrelia, kterých je známo víc než třicet druhů. Onemocnění ale vyvolávají jen některé. V Americe je to nejčastěji Borrelia burgdorferi, v Evropě její příbuzná Borrelia afzelii a v Asii Borrelia garinii. Onemocnění ale způsobí i Borrelia spielmanii nebo Borrelia bavariensis.

Proti původcům boreliózy není k dispozici vakcína, a pokud není včas zahájena léčba antibiotiky, může infekce zasáhnout klouby, srdce nebo nervový systém. Pro vývoj vakcín a léků je zásadní poznat mechanismy, jakými borelie proniká do lidského organismu. Jejím přenašečem jsou klíšťata, ale ta zanesou bakterii jen do kůže. Do cév se mikrob dostává svépomocí.

Nyní tento klíčový proces velmi podrobně zmapovali čeští vědci z týmu vedeného Marií Vancovou z Parazitologického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Výsledky jejich výzkumu zveřejnil vědecký časopis Nature Communications.

Klíště má několik životních fází, které se liší především velikostí. Sát krev umí larva, nymfa i dospělý jedinec.

V roli klíštěte

Budějovičtí vědci zastoupili klíště v tom, že místo něho vpíchli laboratorním myším do kůže dávku borelií. Klíště jich do rány vpraví řádově jen stovky až tisíce. Aby měli vědci vůbec šanci průnik bakterií sledovat, museli jich najednou píchnout myším 40 milionů. Navíc sáhli po americké bakterii Borrelia burgdorferi, protože ta se šíří podstatně rychleji než její evropský protějšek Borrelia afzelii. Pomocí špičkových mikroskopických technik pak vědci sledovali, jak si bakterie vedou a co podnikají, aby se dostaly do nitra cév. Je známo, že bakterie putují z rány způsobené klíštětem poměrně rychle do okolní kůže. Imunitní systém reaguje na jejich vpád zánětlivou reakcí, jež se projeví typickou zarudlou skvrnou známou jako erythema migrans.

Už dříve vědci pozorovali u bakterií v kůži nejméně čtyři různé aktivity. Některé borelie se nehýbou. Jiné se sice kroutí, ale přitom zůstávají na místě. Další borelie podnikají „výpady“, když se jedním koncem „drží“ a zbytek jejich dlouhé šroubovitě tvarované buňky se vlní a ohýbá. Jen část bakterií se skutečně přesouvá z místa na místo. Borelie ale mohou tento stav měnit zhruba každé dvě minuty.

Klíště se umí zachytit na lidské kůži a putuje na ní hodiny a hodiny, než najde vhodné místo k zakousnutí.

Mazané borelie

Největší překážku staví borelii do cesty stěny cév. Vývrtkovitý tvar bakterie sváděl k představě, že se přes buňky tvořící stěnu cévy provrtá. Tým Marie Vancové ale pozoroval něco úplně jiného. „Zjistili jsme, že se borelie prvně podélně přichytí k cévám a postupně se vtlačují dovnitř,“ říká člen výzkumného týmu Martin Strnad.

Boreliím se nabízí v organismu hostitele dva typy cév – krevní a lymfatické. Zatímco ty první rozvádějí po těle krev, lymfatické cévy odvádějí tekutinu, tzv. lymfu, z mezibuněčných prostor do krevního řečiště. Lymfa protéká i uzlinami, které plní v organismu obranné funkce.

Borelie volí pro průnik krevních a lymfatických cév odlišné strategie. „V krevním oběhu si cíleně hledají vhodná místa, kde jsou pericyty, což jsou buňky, které obklopují krevní kapiláry a zajišťují jejich stabilitu. Vypadá to, že před samotným průnikem do krevního oběhu musí borelie stěnu cév do určité míry destabilizovat,“ líčí trik bakterií Martin Strnad.

Ve stěnách lymfatických cév pericyty chybí a borelie tam pak volí jinou taktiku. „Borelie jsou skutečně mazané. Jejich strategie se přizpůsobuje typu cévy – v krevních kapilárách využívají pericyty jako orientační body, v mízních cévách se zase opatrně vnořují do buněk, aby překonaly bariéru, aniž by ji rozrušily,“ popisuje Strnad rozličné aktivity bakterií.

Českobudějovický tým pronikl do tajů prvních fází nákazy lymeskou boreliózou. Detailní znalost mechanismů, které bakterie využívá, jsou nezbytným výchozím bodem pro úspěšné hledání možností, jak průnik borelií zpomalit nebo mu zcela zabránit.

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

KVÍZ: Jak znáte československé motoráky?

Soutěž
Kvíz: československé motorové vozy

Motorákem jezdil každý, a kdo říká, že ne, ten jím jezdí dodnes. A každý si i může vyzkoušet následující výherní kvíz zaměřený právě na motorové vozy vyráběné v Československu.Čtenáři, kteří do...

Tankerová válka se stupňuje. Hrozí opakování Perského zálivu

Hořící sankcionovaný tanker v Černém moři. (29. listopadu 2025)

Ukrajinci prokázali schopnost zasáhnout nákladní lodě v ruských službách velmi daleko od svého území. Rusko-ukrajinská válka tak dost možná na moři přechází do nové fáze. Mohla by začít připomínat...

KVÍZ: Proleťte se historií našich letců RAF a vyhrajte nevšední knihu

Spitfire 312. čs. stíhací perutě RAF během operace Overlord

Soutěžní kvíz prověří, jak znáte Čechoslováky bojující v řadách Královského letectva a jejich letadla. Knižní odměny pro vylosované nejlepší řešitele kvízu, kde je potřeba správně zodpovědět všechny...

Nechali jste umělou inteligenci vytvořit PF 2026. A takto to dopadlo

Ukázka zadání pro generátor obrázků v AI Gemini verze Thinking s 3 Pro: PF...

V naší soutěži jste měli za úkol vytvořit pomocí generativní umělé inteligence přání k novému roku v podobě PF 2026. Cílem bylo, abyste si vyzkoušeli prakticky, jak vám může AI pomoci zvládnout...

Dřív sen, dnes šrot. Na dva týdny jsme vyměnili OLED za CRT

CRT televizor Sony

Kdysi za něj někdo dal několik průměrných výplat, dnes by po něm sáhli leda tak na sběrném dvoře. Na dva týdny jsme vyměnili moderní OLED za CRT televizor a vyzkoušeli, jak ho lze dnes vlastně...

16. prosince 2025

Praha jako „evropská vesnice“? Taxikáři šidili cizince už v roce 1925

První autobusy? I před 100 lety doprava bojovala se špatnými silnicemi

Drahé taxi, šizení turistů a šoféři, kteří místo práce čtou noviny. Stížnosti na pražskou dopravu nejsou výdobytkem dneška. Už před sto lety si Národní listy posteskly, že pověst autodrožek kazí...

16. prosince 2025

Konec provozu Černobylské elektrárny přišel víc než 16 let po havárii

elektrárna v Černobylu

Příští rok v dubnu uplyne čtyřicet let od havárie IV. reaktoru v Černobylské elektrárně, ale právě v pondělí uplynulo čtvrtstoletí od definitivního uzavření elektrárny. Tento den v roce 2000 totiž...

15. prosince 2025  14:51

Dřív sen, dnes šrot. Na dva týdny jsme vyměnili OLED za CRT

CRT televizor Sony

Kdysi za něj někdo dal několik průměrných výplat, dnes by po něm sáhli leda tak na sběrném dvoře. Na dva týdny jsme vyměnili moderní OLED za CRT televizor a vyzkoušeli, jak ho lze dnes vlastně...

15. prosince 2025

Let, na který se nezapomíná. Zimní dobrodružství ve starém dvojplošníku

Letoun Tiger Moth ze sbírky RAF Station Czechoslovakia v Podhořanech

Návrat 60 let starého letadla Aero 145 z Austrálie do Česka po vlastní ose – romantický let, který v mnohém již nezapadá do koncepce masové dopravy současného světa. Pilot Richard Santus popsal tuto...

14. prosince 2025

Geminidy 2025 vrcholí dnes v noci. Poradíme, kde sledovat až 1 000 meteorů

Meteorický roj Geminidy s kometou Wirtanen nad Sečskou přehradou

Geminidy patří mezi pravidelné meteorické roje, které lze sledovat pouhým okem. Letos vrcholí v noci z 13. na 14. prosince 2025 a pozorovací podmínky mají být velmi dobré! Po většinu noci je nebude...

13. prosince 2025

Extrémní „flashky“? Vyzkoušeli jsme tu nejmenší a jednu superrychlou

USB paměti

Jak si vybrat správnou USB paměť pod stromeček? Možnosti by mohl naznačit malý test dvou extrémů. SanDisk Extreme Fit je nejmenší USB-C paměť na světě, kterou po zapojení do notebooku málem...

13. prosince 2025

Kolaps civilizace v údolí Indu způsobila sucha. Nejdelší trvalo 113 let

Město Mohendžodaro, vystavěné z nepálených cihel kolem roku 3000 před naším...

Archeologové přišli s vysvětlením rozpadu Harappské kultury. Mohlo za něj podle nich zvýšení teploty o pouhých půl stupně. Způsobilo čtveřici dlouhých období charakterizovaných nedostatkem vody.

12. prosince 2025  10:02,  aktualizováno  10:02

Vrátí se Twitter? Když ano, nebude ho provozovat Musk

Ochránci přírody využili pro svou kampaň změnu loga Twitteru. (2. srpna 2023)

Jeden startup se rozhodl, že využije právní kličku, aby získal značku Twitter, kterou Elon Musk zavrhl ve prospěch své sítě X. Zažádal tak příslušný americký úřad o zrušení ochranných známek pro...

12. prosince 2025

KVÍZ: Proleťte se historií našich letců RAF a vyhrajte nevšední knihu

Spitfire 312. čs. stíhací perutě RAF během operace Overlord

Soutěžní kvíz prověří, jak znáte Čechoslováky bojující v řadách Královského letectva a jejich letadla. Knižní odměny pro vylosované nejlepší řešitele kvízu, kde je potřeba správně zodpovědět všechny...

vydáno 12. prosince 2025

Studie odhalila nová zdravotní rizika pro tetované. Týkají se imunity a očkování

„Inkoust za několik hodin po tetování putuje lymfatickými cévami a ve velkém...

Běžně používané tetovací barvy mají vliv na imunitu, vyvolávají zánět a mohou snižovat účinnost některých vakcín. Vědci z z Biologického centra Akademie věd ČR v Českých Budějovicích představili...

11. prosince 2025  10:30

Nabíjíte mobil či koloběžku v noci a bez dozoru? Koledujete si o průšvih

Pozor, požár

Jak bezpečně nabíjet elektrokoloběžky a akunářadí? Co nikdy nedělat s elektronickou cigaretou? Jaké jsou nejčastější důvody požárů? A jak jsou nebezpečné staré telefony v šuplících? Nejen o tom jsme...

11. prosince 2025

