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Posádka nejstaršího lodního vraku světa vyhazovala před ztroskotáním kotvy

Radek John
Vědci zveřejnili předběžný popis pozůstatků lodě objevených u tureckého ostrova Kekova. Brázdila Středozemní moře už ve starší době bronzové, před 4 400 až 4 700 lety. Ve stejném období rostla v egyptské Gíze slavná Velká pyramida. Odhad archeologů je ovšem založený jen na logickém úsudku.
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Průzkum nejstaršího lodního vraku na světě u tureckého ostrova Kekova

Při výzkumu nejrůznějších památek a artefaktů se dnes už rutině využívá radioaktivní datování za pomoci izotopu uhlíku 14C. Dá se ale uplatnit jen na organických materiálech. Dřevěný trup turecké lodě už naneštěstí dávno podlehl zubu času. Jediné, co zbylo, jsou tři kamenné kotvy a množství amfor. Druhá položka byla při určení věku plavidla klíčová.

Typické nádoby se dvěma uchy fungovaly ve Středomoří jako obdoba dnešního univerzálního lodního kontejneru. Námořníci je používali k převážení tekutých a sypkých nákladů zhruba dva tisíce let. Během této dlouhé doby se ale měnily.

Jak se fotí vraky lodí a zatopené jeskyně. Hlavně nezvířit písek

Z jejich podoby se proto dá ledacos zjistit. Většina amfor objevených archeology má tvar vzdáleně připomínající mrkev. Směrem dolů se zužují. Usnadňovalo to jejich skládání ve stísněném lodním nákladovém prostoru. Navíc se daly snadno zapíchnout do písku.

Amfory z vraku u ostrova Kekova jsou však baňaté a s plochým dnem. Pro přepravu po moři byly asi mírně nepraktické. Autoři první vědecké zprávy o nálezu, Hakan Öniz a Ceyda Öztosunová ze Středomořské univerzity v Antalyi, si proto myslí, že loď pochází z dob, kdy se námořní obchod teprve rozbíhal. O samotném plavidle se dá zjistit jen málo.



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Posádka nejstaršího lodního vraku světa vyhazovala před ztroskotáním kotvy

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