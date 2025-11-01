Listopadový rekord přežil 100 let. Nejvyšší teplotu naměřili za první republiky

Matouš Waller
  4:00
Meteorologové pro letošní listopad předpovídají nadprůměrné teploty. Jedenáctý měsíc roku v minulosti přinesl už řádku rekordů. Kdy bylo nejtepleji a kdy nejchladněji? Rozdíly jsou až v desítkách stupňů.

Jaké teplotní rekordy přinesl jedenáctý měsíc v minulosti? | foto: Petre Birlea CC-BY-SACreative Commons

Listopad v posledních letech přinesl několikeré pokoření rekordů, přesto je záznam historicky nejvyšší listopadové teploty už víc než sto let starý.

Historické rekordy

Dle dat Českého hydrometeorologického ústavu přinesl nejteplejší listopadový den rok 1924. Rtuť v teploměrech stanice v Klatovech hned prvního dne v měsíci dosáhla přesně 24 stupňů Celsia.

Naopak nejméně meteorologové zaznamenali 29. listopadu roku 1989 s hodnotou −29,1 stupně Celsia ve stanici na Kvildě.

Nejdeštivějším listopadem minimálně od roku 1961 se stal ten z roku 2023. Meteorologové tehdy naměřili v průměru 90 milimetrů srážek, což byl dvojnásobek dlouhodobého průměru.

Historicky nejdeštivější listopadový den zažili obyvatelé Zvonkové roku 1924, kdy meteorologové první den v měsíci ve stanici naměřili 159,3 milimetru srážek.

Proč meteorologové měří teplotu vzduchu čidlem v radiačním krytu

Pražská měření

Hvězdárna pražského Klementina zaznamenává teplotu nepřetržitě už od roku 1752. Největší teplotu 19,5 stupně Celsia tu naměřili 3. listopadu 1970, rekordu se pak nejvíc přiblížil 2. listopad 2020 s teplotou jen o dvě desetiny stupně nižší.

Naopak nejnižší hodnotou hluboko pod bodem mrazu se mohl pochlubit 23. listopad 1858, kdy v Klementinu zaznamenali teplotu −16,9 stupně Celsia. Enormně chladný rok přinesl rekordů víc – druhou nejnižší hodnotu −16,7 stupně Celsia tu naměřili jen o den předtím.

Jak se měří teplotní rekordy v pražském Klementinu

Měsíční rekordy

Nejvyšší průměrnou teplotu za celý měsíc 6,4 stupně Celsia naměřili meteorologové dle ČHMÚ v roce 1963. Naopak nejchladnějším byl s hodnotou −0,4 stupně Celsia listopad roku 1988. Loni dosáhla průměrná teplota za celý měsíc 2,8 stupně Celsia.

Posledních několik let meteorologové hodnotí jako teplotně průměrné. Letos však minimálně v první polovině měsíce očekávají nadprůrměrné teploty, ochlazení k běžným hodnotám by mělo přijít až ke konci měsíce.

Celosvětové oteplení

V listopadu padaly rekordy i celosvětově – naposledy před dvěma lety, kdy bylo, s průměrnou hodnotou 14,22 stupně Celsia, nejtepleji v historii měření. Podle evropské meteorologické služby Copernicus teplota o 0,32 stupně Celsia překonala dosavadní rekord z listopadu 2020.

Rekordu se přiblížil i loňský listopad, který se s průměrnou teplotou 14,1 stupně Celsia dle služby Copernicus stal druhým nejteplejším v historii.

Změna klimatu zpomaluje rotaci Země, ale ne dost. Čeká se odečtení sekundy
1. listopadu 2025

