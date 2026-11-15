Netopýři se vznesli do vzduchu před 65 miliony let poté, co jim cestu k evolučnímu úspěchu otevřelo vymření dinosaurů po katastrofické srážce Země s asteroidem. Dnes patří zástupci řádu letounů (Chiroptera) s víc než 1 500 vědecky popsanými druhy k nejúspěšnějším savcům. Pomohlo jim i to, že se uchýlili k nočnímu životu a o vzdušný prostor se nedělili s denními ptáky. Získali tak přístup k dosud nevyužitému vydatnému zdroji potravy – k motýlům, kteří před ptačími ataky hledali spásu v noční tmě.
Když zaslechnou netopýří ultrazvuk, vyloudí pomocí vnějších pohlavních orgánů silný ultrazvukový „výkřik“.