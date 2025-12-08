Původ líbání je zahalený mlhou času. V lidské historii pochází nejstarší zmínky o něm už z časů Mezopotámie nebo Egypta. Dají se vystopovat až do doby před čtyřmi a půl tisíci let. V některých kulturách se zjevně praktikovalo a praktikuje víc než v jiných. Biologové si přesto se domnívají, že jde o chování vzniklé přírodním výběrem.
Odhalit jeho smysl a historii je však překvapivě obtížné. Vědci studují líbání už víc než 150 let. Charles Darwin o něm psal ve své knize Výraz emocí u člověka a u zvířat z roku 1872.
Letos přišli s novým výzkumem líbání Matilda Brindleová a Stuart West z Oxfordské univerzity společně s Catherine F. Talbotovou z Floridského technologického institutu. Trio vědců se pokusilo zmapovat jeho evoluční historii u našich nejbližších příbuzných. Zajímalo je zejména v sexuálním kontextu.