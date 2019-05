Leonardo da Vinci zemřel před 500 lety. V Rozstřelu se vydáme po jeho stopách

Lenardo da Vinci zemřel 2. května 1519 ve Francii na zámku Le Clos Lucé u Amboise. Za svůj život stihl ovlivnit umění i vědu nejen své doby. Byť si jej většina lidí vybaví jako tvůrce slavných obrazů a maleb, jako nebo Mona Lisa nebo Poslední večeře, byl i zdatný vynálezce vědec nebo architekt. Údajně hrál i dobře na loutnu. I proto se se stal symbolem počínající renesance.

doc. PhDr. Martin Zlatohlávek Ph.D. historik umění, Ústav dějin křesťanského umění, bývalý ředitel Národní galerie v Praze

V rozhovoru s historikem umění doc. Martinem Zlatohlávkem se budeme ptát na Leonardův život, na jeho povahu, na okolnosti vzniku jeho nejslavnějších obrazů, na to, kam až sahaly jeho ambice a nahlédneme i do jeho zápisků – zanechal po sobě více než sedm tisíc stránek poznámek všeho druhu.

Mezi náčrtky a filozofickými myšlenkami tak čtenář najde třeba recept na obarvení vlasů nebo úvahy o přírodních zákonitostech. A protože docent Zlatohlávek říká, že nikoliv v malbě, ale především v kresbě vidíme do duše umělce nejvíce, ukážeme si ve studiu Rozstřelu některé ze slavných náčrtků Leonarda da Vinciho a budeme se ptát, co vše v sobě skrývají a co prozrazují o nitru génia.

Rozstřel můžete sledovat v úterý 7. května od 12:30 na této stránce.