KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?

  9:40
Svět vědy a techniky je plný omylů, slepých uliček i historek, které znějí dobře, ale se skutečností nemají mnoho společného. V tomto kvízu si ověříte, zda poznáte dávno překonané teorie, slavné experimenty, filmové přešlapy i populární mýty o fyzice, medicíně nebo vesmíru.
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Do kvízu vstoupíte zde

Jak nahodit bombardér B-17? Pročetli jsme manuál a nebyla to žádná legrace

Před 100 lety: Zatloukající Plzák, dívka bez sexu či Chaplin a nezletilá dívka

Psychiatr a populární manželský poradce Miroslav Plzák (1925–2010) při...

V seriálu „Před 100 lety“ dlouhodobě sledujeme klíčové události staré jedno století. Letos jsme společně vzpomínali například na komunistického šéfa diplomacie – elegána Chňoupka, na nekonvenčního...

V pátek bude Zemi nejblíž vesmírný poutník, jenž nevznikl v sluneční soustavě

Záběr mezihvězdné komety 3I/ATLAS pořízený přístrojem Wide Field Camera 3 na...

V pátek 19. prosince se na své cestě vesmírem dostane nejblíže Zemi teprve třetí objekt, u něhož si jsou astronomové jisti, že nepochází se sluneční soustavy. A co už vědci zjistili o tomto hvězdném...

Vůdce vzpoury na fregatě Storoževoj chtěl návrat k Leninovi. Dostal kulku

Sovětská fregata třídy Krivak I, stejná jako loď Storoževoj

Letos uplynulo padesát let od rebelie na jedné z nejmodernějších lodí sovětského námořnictva. Incidentem se inspiroval Tom Clancy při psaní Honu na ponorku. Skutečnost se však od fikce lišila. Vůdce...

Ze kterých východoněmeckých „tétéček“ šlo sestavovat i vlaky ČSD

výřez z katalogu 1963/64

Východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth, od roku 1972 Berliner TT-Bahnen, byl stěžejním a posléze dlouhou dobu až do konce 80. let i světově monopolním výrobcem vláčků pro modelovou železnici v...

Tatrou T1 vstoupilo Československo na cestu k tramvajové velmoci

Tramvaj Tatra T1

Tatra T1 byla první tuzemskou tramvají zkonstruovanou podle americké koncepce PCC. Stála na počátku cesty Československa k titulu tramvajové velmoci, který byl získán díky obřím výrobním objemům typu...

Připadáte si o Vánocích opuštění, ačkoliv jste obklopení lidmi? Je to běžné

ilustrační snímek

Vánoce a konec roku obecně jsou čas všelijakých oslav a setkání s přáteli či příbuznými. Někteří jedinci se na nich cítí jako jediná kyselá okurka v ovocném salátu. Může jich být až překvapivě hodně....

24. prosince 2025

Ze kterých východoněmeckých „tétéček“ šlo sestavovat i vlaky ČSD

výřez z katalogu 1963/64

Východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth, od roku 1972 Berliner TT-Bahnen, byl stěžejním a posléze dlouhou dobu až do konce 80. let i světově monopolním výrobcem vláčků pro modelovou železnici v...

24. prosince 2025

POZOR VLAK: Objevili jsme železniční modelový ráj v Dolní Lomné

154. díl železničního magazínu POZOR VLAK

Švýcarskou horskou krajinou majestátně projíždí panoramatický vlak Glacier Express, o kousek dál neúnavně stoupá k vrcholu typicky červená švýcarská zubačka a v hlubokém údolí mezitím překonává kaňon...

24. prosince 2025

Úplňky a novoluní v roce 2026. Vytvořili jsme kompletní přehled fází Měsíce

Letošní největší superúplňek zachycený nad italským Římem

Měsíc je naším nejbližším vesmírným sousedem a jeho pohyb ovlivňuje řadu přírodních jevů i kulturní zvyklosti. Přinášíme přehled fází Měsíce a přesná data novoluní, úplňků, superúplňků i zatmění pro...

23. prosince 2025

Vánoce pod palbou. Jak slavili vojáci za druhé světové války

Američtí vojáci rozbalují vánoční balíček z domova na frontě ke konci roku 1944.

Vánoce na západní frontě byly „lepší“ než na té východní. Ale veselé nebyly na žádné frontě. V každém případě si každý přál takové Vánoce přežít. Podívejme, na Vánoce v zákopech druhé světové války.

23. prosince 2025

Vánoční přejídání pohledem vědy. Co se při hodování odehraje v našem těle

Premium
Nikdo nechce místo vánoční pohody trpět nepříjemnými problémy kvůli přemíře...

I když to možná není úplně příjemné, měli byste to vědět. Co se odehraje v našem těle, když se na Štědrý den přejíme? A jak se na lidském organismu podepíše přejídání během celých vánočních svátků?

23. prosince 2025

Před 100 lety: Zatloukající Plzák, dívka bez sexu či Chaplin a nezletilá dívka

Psychiatr a populární manželský poradce Miroslav Plzák (1925–2010) při...

V seriálu „Před 100 lety“ dlouhodobě sledujeme klíčové události staré jedno století. Letos jsme společně vzpomínali například na komunistického šéfa diplomacie – elegána Chňoupka, na nekonvenčního...

23. prosince 2025

Piráti se nabourali do Spotify, balík 86 milionů skladeb míří na torrenty

Hackeři ze serverů Spotify stáhli 300 TB hudby a metadat

Ze serverů Spotify se útočníkům podařilo stáhnout celou databázi metadat a 86 milionů hudebních souborů. Nebyly prý vybrané náhodně, ale podle popularity, takže balík má pokrývat 99,6 % všech...

22. prosince 2025  12:30

Superúplňky 2026: na Štědrý den se rozzáří největší úplněk za sedm let

Měsíc při superúplňku vychází nad obzorem za sochou „Torchbearer“ na severním...

V roce 2026 nás čekají hned tři superúplňky. Ten nejvýraznější připadne na Štědrý den nad ránem a podle astronomů půjde o největší superúplněk od roku 2019.

22. prosince 2025

Vůdce vzpoury na fregatě Storoževoj chtěl návrat k Leninovi. Dostal kulku

Sovětská fregata třídy Krivak I, stejná jako loď Storoževoj

Letos uplynulo padesát let od rebelie na jedné z nejmodernějších lodí sovětského námořnictva. Incidentem se inspiroval Tom Clancy při psaní Honu na ponorku. Skutečnost se však od fikce lišila. Vůdce...

22. prosince 2025

