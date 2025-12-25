Do kvízu vstoupíte zde
KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?
Před 100 lety: Zatloukající Plzák, dívka bez sexu či Chaplin a nezletilá dívka
V seriálu „Před 100 lety“ dlouhodobě sledujeme klíčové události staré jedno století. Letos jsme společně vzpomínali například na komunistického šéfa diplomacie – elegána Chňoupka, na nekonvenčního...
V pátek bude Zemi nejblíž vesmírný poutník, jenž nevznikl v sluneční soustavě
V pátek 19. prosince se na své cestě vesmírem dostane nejblíže Zemi teprve třetí objekt, u něhož si jsou astronomové jisti, že nepochází se sluneční soustavy. A co už vědci zjistili o tomto hvězdném...
Vůdce vzpoury na fregatě Storoževoj chtěl návrat k Leninovi. Dostal kulku
Letos uplynulo padesát let od rebelie na jedné z nejmodernějších lodí sovětského námořnictva. Incidentem se inspiroval Tom Clancy při psaní Honu na ponorku. Skutečnost se však od fikce lišila. Vůdce...
Ze kterých východoněmeckých „tétéček“ šlo sestavovat i vlaky ČSD
Východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth, od roku 1972 Berliner TT-Bahnen, byl stěžejním a posléze dlouhou dobu až do konce 80. let i světově monopolním výrobcem vláčků pro modelovou železnici v...
Tatrou T1 vstoupilo Československo na cestu k tramvajové velmoci
Tatra T1 byla první tuzemskou tramvají zkonstruovanou podle americké koncepce PCC. Stála na počátku cesty Československa k titulu tramvajové velmoci, který byl získán díky obřím výrobním objemům typu...
KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?
Svět vědy a techniky je plný omylů, slepých uliček i historek, které znějí dobře, ale se skutečností nemají mnoho společného. V tomto kvízu si ověříte, zda poznáte dávno překonané teorie, slavné...
KVÍZ: Mýty a omyly ve vědě: Co se nepovedlo a které vynálezy vznikly náhodou?
Svět vědy a techniky je plný omylů, slepých uliček i historek, které znějí dobře, ale se skutečností nemají mnoho společného. V tomto kvízu si ověříte, zda poznáte dávno překonané teorie, slavné...
Připadáte si o Vánocích opuštění, ačkoliv jste obklopení lidmi? Je to běžné
Vánoce a konec roku obecně jsou čas všelijakých oslav a setkání s přáteli či příbuznými. Někteří jedinci se na nich cítí jako jediná kyselá okurka v ovocném salátu. Může jich být až překvapivě hodně....
Ze kterých východoněmeckých „tétéček“ šlo sestavovat i vlaky ČSD
Východoněmecký podnik Zeuke & Wegwerth, od roku 1972 Berliner TT-Bahnen, byl stěžejním a posléze dlouhou dobu až do konce 80. let i světově monopolním výrobcem vláčků pro modelovou železnici v...
POZOR VLAK: Objevili jsme železniční modelový ráj v Dolní Lomné
Švýcarskou horskou krajinou majestátně projíždí panoramatický vlak Glacier Express, o kousek dál neúnavně stoupá k vrcholu typicky červená švýcarská zubačka a v hlubokém údolí mezitím překonává kaňon...
Úplňky a novoluní v roce 2026. Vytvořili jsme kompletní přehled fází Měsíce
Měsíc je naším nejbližším vesmírným sousedem a jeho pohyb ovlivňuje řadu přírodních jevů i kulturní zvyklosti. Přinášíme přehled fází Měsíce a přesná data novoluní, úplňků, superúplňků i zatmění pro...
Vánoce pod palbou. Jak slavili vojáci za druhé světové války
Vánoce na západní frontě byly „lepší“ než na té východní. Ale veselé nebyly na žádné frontě. V každém případě si každý přál takové Vánoce přežít. Podívejme, na Vánoce v zákopech druhé světové války.
Vánoční přejídání pohledem vědy. Co se při hodování odehraje v našem těle
I když to možná není úplně příjemné, měli byste to vědět. Co se odehraje v našem těle, když se na Štědrý den přejíme? A jak se na lidském organismu podepíše přejídání během celých vánočních svátků?
Před 100 lety: Zatloukající Plzák, dívka bez sexu či Chaplin a nezletilá dívka
V seriálu „Před 100 lety“ dlouhodobě sledujeme klíčové události staré jedno století. Letos jsme společně vzpomínali například na komunistického šéfa diplomacie – elegána Chňoupka, na nekonvenčního...
Piráti se nabourali do Spotify, balík 86 milionů skladeb míří na torrenty
Ze serverů Spotify se útočníkům podařilo stáhnout celou databázi metadat a 86 milionů hudebních souborů. Nebyly prý vybrané náhodně, ale podle popularity, takže balík má pokrývat 99,6 % všech...
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...
Superúplňky 2026: na Štědrý den se rozzáří největší úplněk za sedm let
V roce 2026 nás čekají hned tři superúplňky. Ten nejvýraznější připadne na Štědrý den nad ránem a podle astronomů půjde o největší superúplněk od roku 2019.
Vůdce vzpoury na fregatě Storoževoj chtěl návrat k Leninovi. Dostal kulku
Letos uplynulo padesát let od rebelie na jedné z nejmodernějších lodí sovětského námořnictva. Incidentem se inspiroval Tom Clancy při psaní Honu na ponorku. Skutečnost se však od fikce lišila. Vůdce...