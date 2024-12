Severoamerické kosatky nosí na hlavě mrtvé lososy. Už zase. Proč to dělají?

Část 1/6

Kosatka označovaná jako J27 "Blackberry“ s mrtvým lososem na hlavě.

Kosatky patří k nejinteligentnějším tvorům na zemi. Zoologové se proto velmi zajímají o jejich chování. Zatím mu však dokázali porozumět jen částečně. Elegantní dravé kytovce obklopuje spousta záhad. Jedné z nich si vědci poprvé všimli na konci minulého století, konkrétně v roce 1987. Poblíž Pudgetova zálivu na západním pobřeží USA tehdy zaznamenali skupinu kosatek, z nichž které nosily na hlavách mrtvé lososy. Zoologové nepříliš překvapivě neměli ponětí, proč by kytovci mohli takovou podivnou věc dělat. Pečlivě ale chování zdokumentovali.

Zhruba před měsícem začaly kosatky nosit rybí klobouky znova. Zase jde o obyvatele Pudgetova zálivu. Zase není jasné, jaký mají důvod. K odborníkům, kteří kosatky s lososími klobouky sledují, patří i zooložka a vedoucí neziskové organizace Wild Orca Deborah Gilesová.

„Viděli jsme jednu s rybou na hlavě,“ řekla britskému popularizačnímu časopisu New Scientist. „Byla to zábava, už je to dlouho, co jsem to osobně spatřila.“