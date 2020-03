Příští týden budeme vyrábět 10 tisíc respirátorů denně, říká český vědec

„S nápadem přišel před necelými dvěma týdny Vít Dočkal, vedoucí projektového oddělení Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na ČVUT,“ říká Pavel Burget. „Měli jsme tu návštěvu ze Světové zdravotnické organizace a z diskuse vyplynul nápad, zda by nebylo možné vyrobit respirátor na 3D tiskárně. Pro nás to byla výzva a hned do druhého dne se podařilo kolegům vypracovat model a ten jsme vytiskli. Po úpravách už mohl být krátce na to vytvořen model, který mohl jít na certifikační testy.“

Až deset tisíc respirátorů denně

„I díky našemu dodavateli 3D tiskáren můžeme tisknout šedesát kusů najednou a tisk probíhá celkem patnáct hodin,“ pokračuje Burget. „Ale chtěli bychom výrobu rozšířit. První cestou je domluva s majiteli 3D tiskáren, což se už realizuje. Takže do pátku bychom měli vyrobit celkem šest set kusů těchto polomasek a od té doby by se mělo vyrábět pět set kusů denně.“



Plastové díly se podle Burgeta mohou vyrábět i na takzvaných vstřikolisech. „To je způsob, při němž je možné dělat mnohem více kusů než pětistovku denně. Navíc v Česku je vstřikolistů hodně, protože tu máme řadu dodavatelů pro automobilový průmysl, kteří vyrábějí plastové díly do aut. Je tu tedy obrovský výrobní potenciál.“



„Už jsme začaly s úpravou našeho modelu tak, aby se dal vyrobit i na vstřikolisech,“ tvrdí Burget. „Díky naší výzvě, kterou jsme zveřejnili na našem webu, se nám začali hlásit různí výrobci. Nabídek je opravdu hodně. Teď je budeme oslovovat a rozjedeme spolupráci. Myslím, že už během deseti dnů budeme moci vyrábět až deset tisíc našich respirátorů denně.“



Zájem je po celém světě

Poptávka po respirátorech z dílny ČVUT je podle vedoucího Testbedu Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky na pražské ČVUT veliká, a to nejen z Česka. „Zájem o naše respirátory je nejen od koncových odběratelů, ale i od výrobců po celém světě. My jsme od začátku deklarovali, že naše data poskytneme volně k dispozici.“



„Respirátor máme sice chráněný jako průmyslový vzor, ale teď je kritická situace a po celém světě je třeba pokrýt poptávku. Data nutná pro výrobu respirátoru jsme proto zveřejnili na našich webových stránkách, aby si každý, kdo má k dispozici potřebnou techniku, mohl údaje stáhnout a začít vyrábět. Naší jedinou podmínkou je, že to nepůjde na komerční účely, ale bude masky prodávat za náklady.“



Budoucnost startupů

To, že výroba probíhá na ČVUT, neznamená, že se docenti a profesoři proměňují v době pandemie v dělníky a přímo obsluhují stoje. „Tak to opravdu není,“ směje se Burget. „Úlohou vysoké školy není zajišťovat tovární výrobu. Proto ČVUT podpořilo založení startupu, který hromadnou výrobu zajišťuje. Ten startup má se školou uzavřenou licenční smlouvu a přes něj se řeší zajištění dostatečných výrobních kapacit.“



Podle Pavla Burgeta je zakládání startupů jedním z důležitých úkolů univerzit. „Když vědci přijdou s nějakým dobrým nápadem, který má komerční potenciál, tak to může školám výrazně pomoci.“