Spojené státy mají covidový problém. Ale také lepší řešení

Když svět v lednu 2020 zjistil, že podle všeho stojí na prahu nové pandemie, Spojené státy byly zdánlivě dobře připraveny. Americké středisko pro nakažlivé nemoci (CDC) se obecně považuje za nejlepší organizaci svého druhu na světě, s největšími zkušenostmi, záběrem a také rozpočtem.

Když v říjnu 2019 vyšla analýza připravenosti států na zdravotnické hrozby (tzv. Globální index zdravotnické bezpečnosti (GHSI)), Spojené státy se umístily na samé špičce.



Měly nejvyšší skóre ze všech států do žebříčku zahrnutých (celkem 83,5 bodů ze 100). Druhá byla Velká Británie (77,9) a třetí Nizozemsko (75,6), tedy státy, ve kterých byla úmrtnost během letošního jara výrazně vyšší, než činí dlouhodobý průměr pro toto období (viz data projektu Euromomo).

V případě současné pandemie ovšem CDC podle všech zúčastněných doslova zaspal. Relativně malá chyba, zhoršená pak nepružností či nerozhodností této organizace, přispěla k tomu, že v USA byly PCR testy na přítomnost koronaviru u pacienta jen velmi těžce dostupné.



Ke konci února pak USA provedly pouze zhruba 450 testů. Dnes je již tedy jasné, že během února se virus šířil i na americkém území, a je jasně prokázáno, že se netestovali ani lidé, u kterých se zpětně (i posmrtně) prokázala přítomnost viru SARS-CoV-2.

Rozpačitý začátek americké odpovědi s bojem SARS-CoV-2 by asi nebyl tak důležitý, kdyby se zemi podařilo nákazu zvládat. Ovšem situace v USA se v posledních dnech začala lišit od průběhu epidemie prakticky ve všech ostatních vyspělých zemí světa. Na následujícím grafu je například srovnání s poměrně těžce postiženým Španělskem.



Počty pozitivně testovaných na přítomnost virus SARS-CoV-2 v USA (klouzavý průměr za 7 dní) Datum Spojené státy Španělsko 02.03.2020 7 27 03.03.2020 10 37 04.03.2020 14 47 05.03.2020 25 71 06.03.2020 39 101 07.03.2020 52 145 08.03.2020 66 199 09.03.2020 93 301 10.03.2020 129 430 11.03.2020 165 583 12.03.2020 204 775 13.03.2020 262 982 14.03.2020 360 1242 15.03.2020 460 1423 16.03.2020 558 1671 17.03.2020 772 2059 18.03.2020 1158 2473 19.03.2020 1798 2907 20.03.2020 2493 3444 21.03.2020 3399 3833 22.03.2020 4490 4253 23.03.2020 5969 4994 24.03.2020 6972 5688 25.03.2020 8540 6389 26.03.2020 10249 7048 27.03.2020 12152 7448 28.03.2020 13988 7670 29.03.2020 15403 7837 30.03.2020 16883 7902 31.03.2020 19198 7739 01.04.2020 21075 7543 02.04.2020 22793 7271 03.04.2020 24754 7045 04.04.2020 26796 6917 05.04.2020 27801 6611 06.04.2020 29082 6191 07.04.2020 29884 5930 08.04.2020 30773 5667 09.04.2020 31499 5277 10.04.2020 31942 4975 11.04.2020 31102 4741 12.04.2020 31419 4650 13.04.2020 30628 4351 14.04.2020 30101 4186 15.04.2020 29647 3911 16.04.2020 29328 3808 17.04.2020 28658 3706 18.04.2020 29305 3047 19.04.2020 28874 2931 20.04.2020 29308 2908 21.04.2020 30789 2606 22.04.2020 28995 2477 23.04.2020 28263 2233 24.04.2020 26909 2043 25.04.2020 29138 2380 26.04.2020 29460 2300 27.04.2020 28671 2096 28.04.2020 26792 1887 29.04.2020 28183 1648 30.04.2020 28665 1544 01.05.2020 30465 1362 02.05.2020 27717 1261 03.05.2020 27447 1091 04.05.2020 27455 1021 05.05.2020 27413 1026 06.05.2020 26956 980 07.05.2020 26735 950 08.05.2020 25735 880 09.05.2020 25210 1234 10.05.2020 24537 1224 11.05.2020 23897 1144 12.05.2020 23641 1081 13.05.2020 23163 1071 14.05.2020 22988 995 15.05.2020 22781 962 16.05.2020 22620 568 17.05.2020 22423 548 18.05.2020 22955 541 19.05.2020 22658 552 20.05.2020 23015 500 21.05.2020 22771 663 22.05.2020 22577 656 23.05.2020 22112 632 24.05.2020 22354 542 25.05.2020 21958 603 26.05.2020 21806 602 27.05.2020 21154 696 28.05.2020 20638 534 29.05.2020 20808 563 30.05.2020 21102 522 31.05.2020 20993 605 01.06.2020 21282 525 02.06.2020 21516 508 03.06.2020 21655 393 04.06.2020 21559 345 05.06.2020 21536 297 06.06.2020 21382 303 07.06.2020 21739 297 08.06.2020 21415 291 09.06.2020 21147 279 10.06.2020 21278 292 11.06.2020 21527 319 12.06.2020 21593 328 13.06.2020 22066 340 14.06.2020 21672 342 15.06.2020 21834 337 16.06.2020 22554 343 17.06.2020 23261 366 18.06.2020 23958 338 19.06.2020 24568 333 20.06.2020 25799 335 21.06.2020 26692 342 22.06.2020 28325 346 23.06.2020 29899 343 24.06.2020 31153 317 25.06.2020 33037 333 26.06.2020 35268 362 27.06.2020 36458 357 28.06.2020 38298 352 29.06.2020 39750 360 30.06.2020 41059 312

V USA graf počtu za den zachycených lidí s nákazou virem SARS-CoV-2, tedy lidí s pozitivním výsledkem v PCR testu, nabral poměrně netypický tvar „sedla“. Po dubnovém vrcholu počtu zachycených případů sice došlo k poklesu, ale počty nových případů se ani nepřiblížily nule, jak tomu bylo například právě ve Španělsku, ale také v Itálii či jiných evropských zemích.



V druhé polovině června pak naopak odhalených případů nákazy velmi rychle přibývalo, až se ke konci června dostaly přes 40 tisíc případů denně. K prvnímu červenci to bylo více než 48 tisíc.



Rychlý nárůst případů vzbuzuje obavy amerických epidemiologů. Ředitel Národního institutu pro alergie a infekční onemocnění a poradce prezidenta Anthony Faucii před komisí Kongresu dne 30. června řekl, že růst počtu případů s největší pravděpodobností ještě nekončí: „Nepřekvapilo by mě, kdybychom se dostali na úroveň stovky tisíc případů denně, pokud se situace nezlepší. Mám vážně obavy.“

Kvůli stále vysokým počtům nových případů se také neuvolnilo cestování mezi EU a USA, Spojené státy také nedosáhly takových hodnot, aby Evropská unie uvolnila cestování do této země. Lidé, kteří přicestovali z USA, musí do karantény. Spojené státy tedy nejsou považovány v tomto ohledu za „bezpečnou zemi“.



Různorodá Unie

Skutečností ovšem je, že v rámci USA je situace velmi pestrá. V březnu a dubnu 2020 byly zdaleka nejhůře postiženy státy na severovýchodě USA, tedy především New York, ale také například sousední New Jersey. Na ně připadal zdaleka největší podíl zachycených případů. V první polovině dubna na tyto dva státy (z celkem 50, připomínáme) připadalo zhruba 40 procent za den odhalených případů na celém území USA.



Počty lidí s prokázanou nákazou v USA a ve státě New York datum USA New York New Jersey 11.03.2020 375 28 4 12.03.2020 502 55 7 13.03.2020 602 64 7 14.03.2020 743 89 13 15.03.2020 913 115 24 16.03.2020 1365 218 36 17.03.2020 1743 309 58 18.03.2020 2314 562 102 19.03.2020 3060 954 120 20.03.2020 3912 1405 182 21.03.2020 5055 2063 259 22.03.2020 6468 2846 381 23.03.2020 7472 3424 487 24.03.2020 8855 4061 568 25.03.2020 10710 4729 876 26.03.2020 12538 5362 1134 27.03.2020 14368 5995 1400 28.03.2020 15848 6335 1639 29.03.2020 17344 6517 1970 30.03.2020 19355 7161 2146 31.03.2020 21198 7557 2550 01.04.2020 22680 7875 2673 02.04.2020 24515 8318 3010 03.04.2020 26446 8769 3286 04.04.2020 27285 8931 3446 05.04.2020 28280 9170 3493 06.04.2020 29125 9010 3674 07.04.2020 29801 9372 3597 08.04.2020 30715 9651 3634 09.04.2020 31049 9664 3528 10.04.2020 30678 9536 3432 11.04.2020 31019 9523 3478 12.04.2020 30500 9192 3356 13.04.2020 29788 9049 3487 14.04.2020 29758 9209 3370 15.04.2020 29247 8907 3470 16.04.2020 28929 8447 3411 17.04.2020 28553 8039 3324 18.04.2020 28486 7727 3350 19.04.2020 28569 7497 3460 20.04.2020 28666 7069 3366 21.04.2020 28471 6205 3548 22.04.2020 28607 5882 3525 23.04.2020 28918 5993 3390 24.04.2020 30068 6487 3443 25.04.2020 30069 6466 3391 26.04.2020 29527 6355 3197 27.04.2020 29353 6202 3067 28.04.2020 29106 6068 2914 29.04.2020 28801 5845 2666 30.04.2020 28641 5246 2713 01.05.2020 27684 4405 2599 02.05.2020 27449 4053 2529 03.05.2020 27501 3851 2440 04.05.2020 27119 3727 2391 05.05.2020 26806 3470 2232 06.05.2020 26506 3325 2140 07.05.2020 25726 3156 2038 08.05.2020 25071 2878 1910 09.05.2020 24475 2711 1684 10.05.2020 23879 2586 1668 11.05.2020 23905 2470 1450 12.05.2020 23367 2383 1381 13.05.2020 23240 2200 1296 14.05.2020 22820 2201 1207 15.05.2020 22810 2159 1143 16.05.2020 22622 2104 1115 17.05.2020 23013 2045 1156 18.05.2020 22754 2051 1181 19.05.2020 22799 1958 1263 20.05.2020 22785 1915 1253 21.05.2020 22762 1763 1259 22.05.2020 22338 1671 1145 23.05.2020 22317 1628 1117 24.05.2020 21996 1628 1008 25.05.2020 21399 1570 964 26.05.2020 21093 1514 890 27.05.2020 20529 1468 906 28.05.2020 20381 1447 875 29.05.2020 20688 1391 929 30.05.2020 20907 1322 899 31.05.2020 21143 1278 832 01.06.2020 21626 1315 826 02.06.2020 21757 1303 777 03.06.2020 21502 1200 674 04.06.2020 21485 1132 642 05.06.2020 21370 1094 612 06.06.2020 20956 1047 531 07.06.2020 20497 1013 511 08.06.2020 20092 920 464 09.06.2020 20156 867 468 10.06.2020 20331 823 469 11.06.2020 20347 787 404 12.06.2020 20647 759 387 13.06.2020 20999 747 388 14.06.2020 21212 735 372 15.06.2020 22138 728 376 16.06.2020 22581 712 337 17.06.2020 23362 695 327 18.06.2020 24444 692 333 19.06.2020 25418 663 318 20.06.2020 26278 659 323 21.06.2020 27482 649 330 22.06.2020 28822 644 330 23.06.2020 30941 646 313 24.06.2020 32591 665 298 25.06.2020 34493 666 298 26.06.2020 36138 664 291 27.06.2020 38267 658 291 28.06.2020 39611 635 265 29.06.2020 41231 624 276

Podobná situace byla také v případě úmrtí. V první polovině dubna třetina všech zemřelých v celých USA, u kterých byla prokázána nákaza novým koronavirem, pocházela právě z New Yorku. Ve městě od března do května zemřelo zhruba třikrát více lidí, než tomu obvykle v tomto měsíci bývá. Podle CDC zemřelo zhruba 32 tisíc lidí místo obvyklých zhruba osmi tisíc.



Nový nárůst od poloviny června, který jste mohli vidět na prvním grafu, ovšem evidentně není záležitostí těchto států. Počty nově odhalených případů nákazy na severovýchodě USA klesly na řádově stovky denně. Celé USA přitom ke konci června hlásily přes 40 tisíc nových případů denně.



Virus se přelil do nových oblastí. Nově jsou nejvíce postiženy státy především na jihu USA. Nejrychleji rostly počty případů na konci června v těchto čtyřech: Florida, Kalifornie Texas a Arizona.



Počty lidí s prokázanou nákazou ve čtyřech státech s nejvyšším nárůstem během června 2020 datum Florida Kalifornie Texas Arizona 22.03.2020 147 200 42 35 23.03.2020 175 231 49 48 24.03.2020 195 249 127 60 25.03.2020 281 297 179 76 26.03.2020 321 402 220 96 27.03.2020 444 481 250 110 28.03.2020 488 596 317 110 29.03.2020 615 673 361 127 30.03.2020 704 769 408 133 31.03.2020 753 829 432 138 01.04.2020 808 884 468 146 02.04.2020 974 975 514 148 03.04.2020 1050 1055 580 164 04.04.2020 1129 1104 609 193 05.04.2020 1122 1127 628 186 06.04.2020 1201 1198 714 184 07.04.2020 1214 1257 765 188 08.04.2020 1193 1303 794 203 09.04.2020 1135 1253 906 192 10.04.2020 1055 1227 922 196 11.04.2020 1029 1194 953 181 12.04.2020 1040 1145 947 178 13.04.2020 946 1068 909 176 14.04.2020 1008 1067 877 177 15.04.2020 933 1125 889 174 16.04.2020 941 1151 814 199 17.04.2020 968 1193 814 189 18.04.2020 949 1220 777 199 19.04.2020 866 1233 793 195 20.04.2020 875 1418 796 206 21.04.2020 828 1567 797 214 22.04.2020 848 1598 784 219 23.04.2020 865 1675 776 220 24.04.2020 796 1739 788 223 25.04.2020 790 1690 815 228 26.04.2020 783 1784 834 236 27.04.2020 764 1681 854 242 28.04.2020 698 1586 855 249 29.04.2020 694 1650 878 268 30.04.2020 651 1598 918 274 01.05.2020 661 1580 964 298 02.05.2020 650 1636 988 302 03.05.2020 680 1639 1005 315 04.05.2020 656 1597 1028 337 05.05.2020 687 1759 1053 358 06.05.2020 734 1671 1043 328 07.05.2020 639 1724 1054 366 08.05.2020 648 1766 1048 371 09.05.2020 645 1866 1046 354 10.05.2020 584 1857 1077 352 11.05.2020 641 1881 1097 347 12.05.2020 629 1761 1140 353 13.05.2020 626 1793 1209 390 14.05.2020 573 1775 1227 378 15.05.2020 687 1747 1306 382 16.05.2020 713 1737 1274 403 17.05.2020 780 1784 1261 399 18.05.2020 717 1773 1266 404 19.05.2020 724 1845 1274 389 20.05.2020 781 1862 1202 377 21.05.2020 892 1930 1179 348 22.05.2020 759 1977 1073 344 23.05.2020 754 1982 1081 343 24.05.2020 758 2018 1040 342 25.05.2020 759 2134 950 317 26.05.2020 738 2132 943 338 27.05.2020 659 2214 1073 350 28.05.2020 721 2206 1080 408 29.05.2020 757 2321 1118 459 30.05.2020 757 2553 1277 514 31.05.2020 726 2635 1273 509 01.06.2020 742 2654 1430 638 02.06.2020 876 2672 1479 710 03.06.2020 985 2587 1449 713 04.06.2020 999 2716 1515 838 05.06.2020 1048 2734 1602 885 06.06.2020 1111 2604 1527 993 07.06.2020 1153 2616 1534 1079 08.06.2020 1222 2597 1526 1007 09.06.2020 1230 2643 1641 1088 10.06.2020 1269 2782 1666 1216 11.06.2020 1355 2726 1724 1227 12.06.2020 1542 2804 1780 1287 13.06.2020 1661 2863 1839 1257 14.06.2020 1775 2876 1927 1290 15.06.2020 2016 2867 2279 1543 16.06.2020 2193 2975 2368 1582 17.06.2020 2408 3117 2610 1740 18.06.2020 2682 3348 2804 1967 19.06.2020 2892 3381 3103 2191 20.06.2020 3103 3567 3392 2386 21.06.2020 3270 3800 3682 2554 22.06.2020 3342 4216 3881 2726 23.06.2020 3756 4744 4227 2721 24.06.2020 4013 4925 4581 2798 25.06.2020 4745 5006 4903 2837 26.06.2020 5535 5303 5091 2893 27.06.2020 6255 5346 5304 3074 28.06.2020 6589 5499 5447 2850 29.06.2020 6990 5692 5659 3005

Případů přibývalo na konci června v 31 z 50 států USA. Na čtyři vybrané do grafu dohromady připadala ovšem zhruba polovina všech nově nahlášených případů nákazy.



Čím to?

Nárůst patrně není odrazem pouze zvýšené testovací kapacity v USA. Spojené státy poměrně pomalu a obtížně prvotní potíže překonaly a počet prováděných testů neustále roste. Ke konci června se přiblížil hranici 600 tisíc testů za den.



Poptávka je taková, že na některých místech je znovu těžké sehnat vybavení na testy (konkrétně například odběrové tyčinky). Je to problém i v New Yorku, kde prakticky žádné nové případy nejsou, řekl lékař a zdravotnický výzkumník Daneil Griffin v podcastu TwiV 29. června.



Počet za den provedených testů na přítomnost viru SARS-CoV-2 v USA datum počet nových testů 11.03.2020 2229 12.03.2020 3444 13.03.2020 3992 14.03.2020 4959 15.03.2020 7255 16.03.2020 9363 17.03.2020 12401 18.03.2020 15642 19.03.2020 19561 20.03.2020 25373 21.03.2020 30752 22.03.2020 36519 23.03.2020 43905 24.03.2020 52359 25.03.2020 62886 26.03.2020 72442 27.03.2020 81238 28.03.2020 87277 29.03.2020 95912 30.03.2020 102109 31.03.2020 105530 01.04.2020 108015 02.04.2020 112167 03.04.2020 129656 04.04.2020 134177 05.04.2020 138874 06.04.2020 144872 07.04.2020 150480 08.04.2020 157719 09.04.2020 161281 10.04.2020 148371 11.04.2020 151246 12.04.2020 148665 13.04.2020 148360 14.04.2020 147021 15.04.2020 146133 16.04.2020 146432 17.04.2020 147481 18.04.2020 149544 19.04.2020 151344 20.04.2020 151451 21.04.2020 177952 22.04.2020 182197 23.04.2020 193059 24.04.2020 211839 25.04.2020 219392 26.04.2020 226511 27.04.2020 234135 28.04.2020 222057 29.04.2020 227870 30.04.2020 236440 01.05.2020 232324 02.05.2020 236622 03.05.2020 241754 04.05.2020 251065 05.05.2020 251985 06.05.2020 261771 07.05.2020 262236 08.05.2020 268340 09.05.2020 272814 10.05.2020 294386 11.05.2020 299700 12.05.2020 310288 13.05.2020 319318 14.05.2020 328017 15.05.2020 338302 16.05.2020 353377 17.05.2020 349564 18.05.2020 362767 19.05.2020 375499 20.05.2020 383565 21.05.2020 390914 22.05.2020 394908 23.05.2020 396290 24.05.2020 405668 25.05.2020 392183 26.05.2020 378110 27.05.2020 377146 28.05.2020 388617 29.05.2020 393791 30.05.2020 396103 31.05.2020 394886 01.06.2020 411050 02.06.2020 433586 03.06.2020 440291 04.06.2020 442857 05.06.2020 450733 06.06.2020 457436 07.06.2020 456071 08.06.2020 456156 09.06.2020 450668 10.06.2020 450215 11.06.2020 462336 12.06.2020 464752 13.06.2020 469356 14.06.2020 475649 15.06.2020 482300 16.06.2020 490758 17.06.2020 499138 18.06.2020 495843 19.06.2020 505364 20.06.2020 510165 21.06.2020 512603 22.06.2020 517515 23.06.2020 520898 24.06.2020 538019 25.06.2020 542547 26.06.2020 546033 27.06.2020 556632 28.06.2020 571574 29.06.2020 592634

Ovšem kdyby byly nové případy pouze důsledkem rozsáhlejšího testování, nejspíše by zároveň docházel k poklesu počtu zachycených případů. Pokud totiž odhalení infikovaní skončí v karanténě, nakažených v populaci by mělo spíše ubývat a v celkové populaci se tedy hůře hledají (tj. na jejich nalezení je zapotřebí více testů).



V USA se ovšem děje v posledních dnech spíše opak: mezi testovanými mírně přibývá nakažených. A ve státech, kde rychle přibývá případů, je tento trend také patrný. Do následujícího grafu jsme vybrali Floridu, ale v případě Texasu je vývoj prakticky totožný.



Podíl pozitivních testů na SARS-CoV-2 daný den (v procentech) Datum USA

Florida 11.03.2020 21 20 12.03.2020 20 21 13.03.2020 18 34 14.03.2020 16 34 15.03.2020 14 45 16.03.2020 15 47 17.03.2020 15 50 18.03.2020 15 39 19.03.2020 16 42 20.03.2020 15 28 21.03.2020 16 27 22.03.2020 18 17 23.03.2020 17 16 24.03.2020 17 13 25.03.2020 17 11 26.03.2020 17 9 27.03.2020 18 10 28.03.2020 18 10 29.03.2020 18 10 30.03.2020 19 11 31.03.2020 20 11 01.04.2020 21 11 02.04.2020 22 11 03.04.2020 21 12 04.04.2020 21 11 05.04.2020 21 11 06.04.2020 21 11 07.04.2020 20 11 08.04.2020 20 11 09.04.2020 20 12 10.04.2020 21 11 11.04.2020 21 11 12.04.2020 21 10 13.04.2020 20 11 14.04.2020 20 10 15.04.2020 20 10 16.04.2020 20 9 17.04.2020 19 9 18.04.2020 19 9 19.04.2020 19 9 20.04.2020 19 8 21.04.2020 17 8 22.04.2020 17 8 23.04.2020 16 7 24.04.2020 15 7 25.04.2020 14 6 26.04.2020 14 6 27.04.2020 13 6 28.04.2020 13 6 29.04.2020 13 6 30.04.2020 12 5 01.05.2020 12 6 02.05.2020 12 5 03.05.2020 11 5 04.05.2020 11 5 05.05.2020 11 5 06.05.2020 10 5 07.05.2020 10 4 08.05.2020 9 4 09.05.2020 9 4 10.05.2020 8 4 11.05.2020 8 4 12.05.2020 8 4 13.05.2020 7 4 14.05.2020 7 4 15.05.2020 7 4 16.05.2020 6 4 17.05.2020 7 4 18.05.2020 6 4 19.05.2020 6 3 20.05.2020 6 3 21.05.2020 6 3 22.05.2020 6 3 23.05.2020 6 3 24.05.2020 5 3 25.05.2020 5 3 26.05.2020 6 3 27.05.2020 5 4 28.05.2020 5 4 29.05.2020 5 4 30.05.2020 5 4 31.05.2020 5 4 01.06.2020 5 5 02.06.2020 5 5 03.06.2020 5 5 04.06.2020 5 5 05.06.2020 5 4 06.06.2020 5 4 07.06.2020 4 5 08.06.2020 4 4 09.06.2020 4 5 10.06.2020 5 5 11.06.2020 4 5 12.06.2020 4 6 13.06.2020 4 6 14.06.2020 4 6 15.06.2020 5 7 16.06.2020 5 8 17.06.2020 5 9 18.06.2020 5 10 19.06.2020 5 11 20.06.2020 5 12 21.06.2020 5 13 22.06.2020 6 13 23.06.2020 6 15 24.06.2020 6 14 25.06.2020 6 15 26.06.2020 7 15 27.06.2020 7 16 28.06.2020 7 16 29.06.2020 7 17

To nasvědčuje, že opravdu jde o novou „vlnu“ nákazy. Dodejme, že nejde samozřejmě o „neprůstřelný“ argument. Změna může být například i v tom, že zdravotníci si lépe vybírají, koho testovat. Ovšem v tuto chvíli není jasné, jak a proč by tomu mělo být.



Navíc to není jediný indikátor toho, že nárůst počtu případů je reálný. Podle výpovědi šéfa CDC Roberta Redfielda před Kongresem se ke konci června zvyšovaly počty hospitalizovaných v celkem 12 státech (viz přepis výpovědi). Kdyby testy pouze nacházely více lidí s lehkým průběhem nemoci, nic takového by se dít nemělo.



Roli může hrát celá řada dalších faktorů, ale důkazy se hledají obtížně. V USA se například vášnivě debatuje o roli politiky v postupu proti epidemii. Mezi voliči demokratů a republikánů jsou opravdu statisticky významné rozdíly v přístupu k pandemii a protiopatřením.



Podle výzkumu respektovaného Pew Research Center nosí pravidelně roušky v obchodech znatelně vyšší počet pevně demokratických voličů než těch pevně republikánských: 76 procent proti 53 procentům. (Při započtení sympatizujících voličů byl rozdíl o něco menší: 72 ku 88 procentům.) Ovšem nárůstem případů jsou postiženy jak státy republikánské, tak demokratické (Kalifornie).



V tuto chvíli není zcela jasná ani časová souvislost mezi rozvolňováním karanténních opatření a nárůstem počtu případů. Některé státy, kde byla opatření zrušena velmi brzy, si i poměrně dlouho po uvolnění vedly dobře. Například v Georgii se začala opatření uvolňovat od 23. dubna, prudký nárůst nově prokázaných případů nákazy ovšem přišel až v druhé polovině června.



Datum Georgie 22.03.2020 93 23.03.2020 126 24.03.2020 150 25.03.2020 177 26.03.2020 226 27.03.2020 266 28.03.2020 293 29.03.2020 291 30.03.2020 415 31.03.2020 484 01.04.2020 546 02.04.2020 547 03.04.2020 542 04.04.2020 571 05.04.2020 644 06.04.2020 698 07.04.2020 752 08.04.2020 745 09.04.2020 807 10.04.2020 857 11.04.2020 829 12.04.2020 857 13.04.2020 772 14.04.2020 727 15.04.2020 729 16.04.2020 816 17.04.2020 787 18.04.2020 836 19.04.2020 805 20.04.2020 808 21.04.2020 822 22.04.2020 835 23.04.2020 708 24.04.2020 718 25.04.2020 729 26.04.2020 709 27.04.2020 676 28.04.2020 690 29.04.2020 663 30.04.2020 732 01.05.2020 802 02.05.2020 743 03.05.2020 779 04.05.2020 728 05.05.2020 732 06.05.2020 755 07.05.2020 691 08.05.2020 604 09.05.2020 691 10.05.2020 651 11.05.2020 703 12.05.2020 662 13.05.2020 631 14.05.2020 654 15.05.2020 659 16.05.2020 609 17.05.2020 593 18.05.2020 584 19.05.2020 616 20.05.2020 650 21.05.2020 648 22.05.2020 712 23.05.2020 734 24.05.2020 752 25.05.2020 716 26.05.2020 682 27.05.2020 666 28.05.2020 636 29.05.2020 593 30.05.2020 593 31.05.2020 611 01.06.2020 640 02.06.2020 639 03.06.2020 682 04.06.2020 707 05.06.2020 718 06.06.2020 702 07.06.2020 697 08.06.2020 720 09.06.2020 727 10.06.2020 732 11.06.2020 737 12.06.2020 785 13.06.2020 826 14.06.2020 845 15.06.2020 833 16.06.2020 864 17.06.2020 848 18.06.2020 889 19.06.2020 1001 20.06.2020 1003 21.06.2020 1073 22.06.2020 1229 23.06.2020 1336 24.06.2020 1455 25.06.2020 1569 26.06.2020 1597 27.06.2020 1787 28.06.2020 1927 29.06.2020 1945

V jiných státech došlo k rychlému nárůstu případů ještě během procesu rozvolňování, který se teď zastavuje. To je příklad Texasu.



Také se nepodařilo prokázat ani korelaci mezi masovými protesty po smrti George Floyda a šířením viru – například v New Yorku v souvislosti s nimi počet případů statisticky nijak významně nevzrostl.

Roli mohou hrát také změny chování. Čímž nemyslíme pouze změny osobního přístupu například k nošení roušky atp. Zdá se například, že výrazně jsou postiženy státy s vysokými letními teplotami. V nich se lidé chovají během léta v jednom ohledu podobně jako v našich zeměpisných šířkách během zimní chřipkové sezony: zdržují se více uvnitř. S tím rozdílem, že na jihu USA se lidé neschovávají před zimou, nýbrž horkem.



Ve vnitřních prostorách se – v některých případech například i kvůli klimatizaci – virus obecně šíří lépe než pod širým nebem. Pro hypotézu, kterou zastává např. Edward Nardell z Harvardu, zatím chybí jasné důkazy, horké americké léto může přispět k tomu, aby se to změnilo.

Dobrá zpráva

Byť se nákaza nyní začala v USA znovu šířit rychlým tempem, zhruba tři měsíce, během kterých se její rozjezd „přibrzdil“, situaci do jisté míry změnily. Změnila se například kvalita zdravotní péče o pacienty, u kterých má covid-19 vážný průběh. Nejenže lékaři mnohem lépe ví, co nedávat (například hydroxychlorochin), ale také mají k dispozici první pozitivní výsledky.



Řadě úmrtí by mělo zabránit rozšíření podávání steroidů, především tedy Dexamethasonu, který se osvědčil ve velké britské studii. Jeho účinek spočívá poněkud neintuitivně v tlumení přehnané imunitní reakce u pacientů s velmi vážným průběhem nemoci. Na internetu již jsou od 22. června k dispozici úplná data, která vypadají opravdu velmi slibně. Efekt je silný, vedlejší účinky léčby minimální.



Zajímavě se jeví také některé průběžné výsledky podávání léků proti srážení krve. Podobně jako v případě steroidů jde tedy o léčbu druhotných komplikací, nikoliv látku určenou proti samotnému viru.

V kombinaci s vysokým podílem mladých lidí mezi nově nakaženými v USA to znamená, že současná vlna nových nákaz by mohla přinést méně úmrtí (alespoň tedy relativně – v poměru k celkovému počtu odhalených případů nákazy). Počty zemřelých ve státech, kde nyní případy nejrychleji rostou, zatím zůstávají nízké.

Úmrtí lidí s prokázanou nákazou SARS-CoV-2 ve čtyřech státech USA datum Florida Kalifornie Texas Arizona 11.03.2020 0 1 0 0 12.03.2020 0 1 0 0 13.03.2020 0 1 0 0 14.03.2020 1 1 0 0 15.03.2020 1 1 0 0 16.03.2020 1 2 0 0 17.03.2020 1 2 0 0 18.03.2020 1 2 0 0 19.03.2020 1 2 1 0 20.03.2020 1 3 1 0 21.03.2020 1 3 1 0 22.03.2020 1 3 1 0 23.03.2020 2 4 1 1 24.03.2020 2 6 1 1 25.03.2020 3 7 2 1 26.03.2020 3 8 3 2 27.03.2020 6 11 3 2 28.03.2020 6 14 4 2 29.03.2020 7 15 4 3 30.03.2020 8 16 5 3 31.03.2020 9 17 7 3 01.04.2020 14 20 7 3 02.04.2020 18 23 10 4 03.04.2020 20 25 11 5 04.04.2020 23 28 13 7 05.04.2020 25 30 15 6 06.04.2020 31 32 16 7 07.04.2020 32 39 17 7 08.04.2020 32 41 18 8 09.04.2020 32 43 19 8 10.04.2020 35 48 21 8 11.04.2020 35 47 21 7 12.04.2020 35 49 21 8 13.04.2020 34 55 23 8 14.04.2020 43 54 27 9 15.04.2020 42 57 28 9 16.04.2020 44 63 29 10 17.04.2020 45 66 28 10 18.04.2020 45 74 29 10 19.04.2020 46 74 30 9 20.04.2020 46 73 28 11 21.04.2020 43 76 26 12 22.04.2020 48 83 24 14 23.04.2020 47 82 24 14 24.04.2020 46 83 24 13 25.04.2020 45 78 24 13 26.04.2020 42 78 24 13 27.04.2020 43 77 25 12 28.04.2020 47 76 27 11 29.04.2020 44 73 32 10 30.04.2020 40 73 32 9 01.05.2020 45 74 32 12 02.05.2020 44 72 31 12 03.05.2020 46 71 32 12 04.05.2020 55 73 31 15 05.05.2020 52 75 31 17 06.05.2020 54 75 27 19 07.05.2020 61 73 27 27 08.05.2020 57 72 29 26 09.05.2020 55 76 32 25 10.05.2020 55 74 31 26 11.05.2020 45 76 32 24 12.05.2020 42 75 30 24 13.05.2020 40 75 35 25 14.05.2020 36 75 38 19 15.05.2020 36 75 37 21 16.05.2020 37 74 35 21 17.05.2020 38 76 35 21 18.05.2020 40 70 34 20 19.05.2020 39 72 37 22 20.05.2020 39 73 32 20 21.05.2020 40 75 30 18 22.05.2020 39 72 29 17 23.05.2020 38 73 24 17 24.05.2020 37 70 26 17 25.05.2020 30 69 24 15 26.05.2020 32 64 20 12 27.05.2020 32 62 23 13 28.05.2020 32 63 21 16 29.05.2020 31 64 17 15 30.05.2020 31 63 24 15 31.05.2020 30 65 22 16 01.06.2020 39 67 23 19 02.06.2020 36 68 25 21 03.06.2020 35 64 24 20 04.06.2020 36 60 23 18 05.06.2020 35 58 28 20 06.06.2020 36 59 23 20 07.06.2020 36 57 22 19 08.06.2020 34 59 22 18 09.06.2020 34 59 22 16 10.06.2020 35 66 22 19 11.06.2020 32 65 22 19 12.06.2020 35 61 20 20 13.06.2020 34 62 21 20 14.06.2020 33 62 22 21 15.06.2020 33 61 25 21 16.06.2020 32 62 25 21 17.06.2020 31 58 26 21 18.06.2020 33 60 29 24 19.06.2020 32 62 30 22 20.06.2020 33 62 29 22 21.06.2020 34 61 30 21 22.06.2020 35 66 27 24 23.06.2020 38 61 27 32 24.06.2020 38 63 27 31 25.06.2020 38 65 26 32 26.06.2020 36 64 29 34 27.06.2020 38 59 30 36 28.06.2020 40 60 30 35 29.06.2020 39 57 29 35

S hodnocením bychom však měli ještě počkat. Za prvé proto, že úmrtí mají zpoždění za nárůstem zachycených případů (stav pacientů se zhoršuje především v druhém týdnu nemoci).



Za druhé proto, že zatím nikde zdravotnický systém není pod takovým tlakem jako například v italském Bergamu či v New Yorku během letošního jara. V některých částech USA při zachování současného rychlého růstu počtu zachycených případů nelze vyloučit problémy s dostupností péče, ale zatím jde pouze o nejhorší možný scénář vývoje, nic více. A nic méně.



