Jak si vedeme v „boji“ proti šíření nákazy v porovnání se sousedy

Počet aktuálně potvrzených případů nákazy virem SARS-CoV-2 v České republice se poprvé přehoupl přes pět tisíc, na některá místa se vracejí roušky, evidentně k nelibosti nezanedbatelné části veřejnosti. Je tento trend vlastní pouze nám? Pojďme se podívat na statistiky našich sousedů.



V nejsledovanějším (a podle mnohých zdaleka ne nejdůležitějším) ukazateli, tedy v absolutním denním počtu nově odhalených případů nákazy, na tom Česká republika není nijak špatně.



Počty denně odhalených případů jsou podstatně nižší než v Německu či Polsku. Jsme na srovnatelné úrovni s Rakouskem, které má necelých devět milionů obyvatel proti více než deseti milionům obyvatel Česka. (Dodejme ovšem, že rakouské úřady nejsou s vývojem zcela spokojeny a v zemi se znovu zavádí v omezené míře povinnost nosit roušky.)

Počty nově potvrzených případů infekce virem SARS-CoV-2 ve vybraných zemí od 1. června 2020 Datum Česká republika Slovensko Polsko Německo Rakousko 1.6. 43 2 362 432 29 2.6. 45 1 332 429 25 3.6. 50 1 275 435 27 4.6. 51 1 318 402 28 5.6. 48 1 323 355 30 6.6. 48 1 345 357 26 7.6. 51 1 396 340 32 8.6. 56 1 428 359 32 9.6. 55 1 452 356 33 10.6. 55 1 480 379 33 11.6. 56 2 450 343 32 12.6. 58 2 451 335 27 13.6. 61 2 433 327 27 14.6. 57 3 404 324 24 15.6. 52 3 375 328 25 16.6. 51 3 376 332 28 17.6. 48 4 421 335 26 18.6. 49 3 402 409 27 19.6. 67 5 391 445 27 20.6. 65 6 372 508 33 21.6. 68 6 363 557 35 22.6. 71 5 348 575 36 23.6. 77 5 333 609 36 24.6. 88 7 303 616 38 25.6. 91 10 301 575 39 26.6. 90 10 297 587 45 27.6. 121 10 299 525 45 28.6. 158 11 282 486 49 29.6. 178 11 275 485 49 30.6. 186 11 267 468 61 1.7. 181 11 279 450 61 2.7. 187 10 290 445 74 3.7. 183 11 287 408 82 4.7. 163 13 286 405 91 5.7. 130 14 292 399 92 6.7. 109 14 286 384 94 7.7. 104 14 288 374 91 8.7. 110 16 273 365 100 9.7. 106 22 258 358 94 10.7. 106 21 259 351 88 11.7. 96 21 257 353 86 12.7. 94 20 277 344 83 13.7. 96 20 291 288 76 14.7. 94 20 292 341 92 15.7. 94 18 299 354 86 16.7. 99 14 300 381 94 17.7. 97 14 313 402 103 18.7. 106 12 318 396 102 19.7. 110 11 316 409 103 20.7. 123 11 313 483 117

Pro úplnost uveďme, že graf je do 20. července, tedy posledního dne, kdy byly v době vydání článku k dispozici údaje ze všech vybraných zemí.



Při přepočtu na počet obyvatel se ovšem pořadí poměrně výrazně změní. Je vidět nejen to, proč v Rakousku panují jisté obavy z dalšího vývoje – trend je velmi jasně stoupavý –, ale také to, že Česká republika se rázem přesune do horní části tabulky.

Denní počty nově potvrzených případů infekce virem SARS-CoV-2 ve vybraných zemích na milion obyvatel od 1. června 2020 datum Česká republika Slovensko Polsko Německo Rakousko 1.6. 4 0 10 5 3 2.6. 4 0 9 5 3 3.6. 5 0 7 5 3 4.6. 5 0 8 5 3 5.6. 5 0 9 4 3 6.6. 5 0 9 4 3 7.6. 5 0 10 4 4 8.6. 5 0 11 4 4 9.6. 5 0 12 4 4 10.6. 5 0 13 5 4 11.6. 5 0 12 4 4 12.6. 6 0 12 4 3 13.6. 6 0 11 4 3 14.6. 5 1 11 4 3 15.6. 5 1 10 4 3 16.6. 5 1 10 4 3 17.6. 5 1 11 4 3 18.6. 5 1 11 5 3 19.6. 6 1 10 5 3 20.6. 6 1 10 6 4 21.6. 6 1 10 7 4 22.6. 7 1 9 7 4 23.6. 7 1 9 7 4 24.6. 8 1 8 7 4 25.6. 9 2 8 7 5 26.6. 9 2 8 7 5 27.6. 11 2 8 6 5 28.6. 15 2 7 6 6 29.6. 17 2 7 6 6 30.6. 18 2 7 6 7 1.7. 17 2 7 5 7 2.7. 18 2 8 5 9 3.7. 17 2 8 5 9 4.7. 15 2 8 5 10 5.7. 12 3 8 5 11 6.7. 10 3 8 5 11 7.7. 10 3 8 5 10 8.7. 10 3 7 4 11 9.7. 10 4 7 4 11 10.7. 10 4 7 4 10 11.7. 9 4 7 4 10 12.7. 9 4 7 4 9 13.7. 9 4 8 3 9 14.7. 9 4 8 4 11 15.7. 9 3 8 4 10 16.7. 9 3 8 5 11 17.7. 9 2 8 5 12 18.7. 10 2 8 5 12 19.7. 10 2 8 5 12 20.7. 12 2 8 6 13

Na grafu je jasně vidět odhalení velkého ohniska v OKD, ze kterého se s velkou pravděpodobností nákaza nyní přelévá dále – včetně zřejmě i opravdu rizikových lokalit, jakou jsou (zatím naštěstí ojediněle) domovy seniorů, případně zdravotnická zařízení. Pokud by šíření do zranitelných komunit pokračovalo, došlo by s největší pravděpodobností k nárůstu počtu lidí s vážným průběhem nemoci.



Nepříliš dobře si v porovnání s jinými zeměmi vedeme i v další široce sledované statistice, totiž v množství provedených testů na jeden zachycený případ. Obecně se uvádí, že čím více se provede testů na jeden pozitivní, tím lépe by mělo být šíření nákazy „ohraničené“ a zmapované. Jednoduše proto, že epidemiologové a hygienici prostě více lidí vyloučí. Česká republika v této statistice v posledních týdnech setrvala na posledním místě. Jinak řečeno, u nás se testuje méně než v okolních zemích.

Proč tomu tak je, nelze pouze z těchto statistik vyčíst. Také to nemusí být nutně špatně. Nabízí se například předpoklad, že hygienici umějí lépe „cílit“ na ty správné lidi. Na druhou stranu, není jasné, proč by v tom čeští hygienici měli být o tolik lepší než ostatní.

Navíc se objevují i některé varovné signály, které naznačují, že příčina může být jinde. Hygienici v Moravskoslezském kraji například evidentně nemají zmapované všechny případy nákazy a ta se tedy šíří v omezené míře tzv. komunitně, tedy odjinud než ze známých ohnisek. Právě to byl i důvod, proč došlo na zavedení nosit roušky v celém kraji.



Jaké máme skóre

Severní Morava a Slezsko, především okres Frýdek-Místek, se ostatně spolu s Prahou během minulého týdne pohybovala na hranici rizika šíření nákazy v komunitě i podle epidemiologického přehledu, který připravuje Ústav statistiky a zdravotnických informací. Skóre vzniká na základě jak denních záchytů, tak vývoje trendu počtu zachycených případů, ale také případného zásahu do rizikových skupin a dalších ukazatelů (více o něm najdete v tomto PDF).



Přehled epidemiologické situace pro týden od 13. do 19. července 2020 podle tzv. rizikového skóre, které vypracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Jak připomínají i autoři skóre, nákaza zatím „neeskalovala“. Vývoj tedy není nijak mimořádně nepříznivý, proti předchozím týdnům se ovšem situace spíše zhoršuje, jak naznačuje i pohled na stejný ukazatel za předchozí týdny.



Přehled epidemiologické situace od 29. června do 19. července 2020 podle tzv. rizikového skóre, které vypracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Pro srovnání přikládám i zpětný výpočet skóre pro období v březnu a dubnu 2020, kdy byla podle této metriky situace výrazně horší. Ani v té době ovšem naštěstí situace nebyla kritická.



Zpětné hodnocení situace se šířením nákazy virem SARS-CoV-2 v ČR v březnu a dubnu 2020 podle metodiky tzv. rizikového skóre, kterou vypracovává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR.

Trend vývoje šíření nákazy v České republice v posledních týdnech je tedy nepříznivý, naštěstí ne ovšem zatím výrazně nepříznivý. Stále naštěstí nepřibývá vážných případů nemoci a tedy i úmrtí.



To patrně souvisí s tím, že není mnoho nemocných v rizikových skupinách. Roli může hrát i zlepšená schopnost lékařů proti virem způsobené nemoci bojovat. Pro úplnost bychom ovšem měli dodat, že tento údaj má za ostatními ukazateli jisté „zpoždění“, protože lidé nejsou vážně nemocní od prvního dne a většina úmrtí přichází až po několika týdnech nemoci.